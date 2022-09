Ta glasbenik prvi vložil predsedniško kandidaturo, oglasila se je tudi Pirc Musarjeva

Prihodnji teden bo uradno stekla kampanja pred predsedniškimi volitvami. Kandidati, ki so napovedali vstop v predsedniško tekmo, sicer že več tednov na terenu nagovarjajo volivce, predvsem tisti, ki bodo kandidaturo vložili s podpisi podpore. Prvi kandidat, ki je danes tudi uradno vložil kandidaturo, je glasbenik Gregor Bezenšek.

Bezenška naj bi podprlo 5.673 volivcev. Ob tem je poudaril, da se v tekmo podaja kot neodvisen kandidat. Med ključnimi prioritetami svojega programa navaja politično sodelovanje in zavzemanje za ranljive skupine prebivalstva. Sam je prepričan, da so ga volivci prepoznali takšnega, kot je, in sicer »človeka, ki je politično in ideološko neobremenjen«.

Po njegovih besedah je zadnje čase v družbi opaziti »resničen razkol«, ki se izraža tudi v razmerah na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). »Vsak pljunek z leve proti desni in z desne proti levi je pljunek v obraz lastnemu narodu,« je prepričan Bezenšek, ki ob tem verjame, da bo omenjene ovire kot morebitni predsednik republike premagoval »s skupnimi močmi, z znanjem in sodelovanjem«.

Javnomnenjske ankete ga ne uvrščajo v sam vrh

Javnomnenjske ankete, ki ga sicer ne uvršajo v sam vrh med predsedniškimi kandidati, ob tem pa poudarja, da si ne dela utvar, a da v predsedniško tekmo vstopa kot nestrankarski kandidat, volivci in volivke pa ga morajo v prvi vrsti spoznati. »Upam, da bo demokratična država pokazala svoje prave barve in bodo mediji dali priložnost vsem kandidatom, da se predstavijo svojemu narodu,« je ob tem še poudaril Bezenšek.

Oglasila se je Nataša Pirc Musar, zbrala naj bi dovolj podpisov

Pravnica Nataša Pirc Musar, ki se ob Anžetu Logarju uvršča v javnomnenjskih anket na sam vrh, podpise podpore na terenu še zbira, a je danes na twitterju zapisala, da je zahtevanih pet tisoč podpisov le zbrala. »Hvala vsem vam,pet in več tisočim, ki ste mi namenili svoj podpis. Kampanja se zdaj začne zares in vanjo bom sama vložila najvišji zakonsko dopustni znesek. Ker sem neodvisna kandidatka, me lahko le volivke in volivci podprete z denarnimi prispevki,« je navedla.

Logar, Prebilič in Kralj uradne kandidature še niso vložili

Da je zbral zadostno število podpisov podpore, je prvi med kandidati sporočil poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar. Pri kandidaturi ga bo podprla tudi matična stranka, o tem mora sicer formalno odločiti še svet stranke, a presenečenj ni pričakovati. Logar bo kandidaturo vložil prihodnjo sredo, dan pred uradnim začetkom volilne kampanje.

Potrebne podpise je zbral tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, ki ga sicer podpirajo tudi 45 neodvisnih županov in stranka Vesna. Kandidaturo bo predvidoma vložil prihodnji teden.

Ta teden bo kandidaturo vložili še vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, ki se v predsedniško tekmo podaja s podporo stranke in podpisi poslancev.