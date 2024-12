Ta del Slovenije je danes zvečer stresel potres

Z Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes ob 18.25 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic v bližini Mislinje zabeležili potres magnitude 1,9.

»Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Mislinja, Vitanje, Vojnik, Zreče in okoliških občin. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so zapisali v svoji objavi.