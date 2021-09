Svoje rame ponujajo za cepljenje, cena do 350 evrov

Nekateri bi naredili vse, da se ne bi cepili proti covidu 19. Vse pa kaže, da bo pogoj cepljenja ob prebolevnosti kmalu marsikje obvezen. Predvsem odkar j etestiraje plačljivo, narašča povpraševanje po posameznikih, ki bi namesto naročnika nastavili ramo za cepivo. Iščejo jih predvsem med brezdomci in odvisniki, za katere to postaja donosen posel, je poročal POP TV.



Takšnemu početju je bila pred dnevi priča ženska, ki se je pred cepilnim centrom ob ljubljanski urgenci zapletla v pogovor o stranski učinkih po cepljenju z dvema gospodoma srednjih let. Razkrila sta ji, da je eden prejel že štiri odmerke cepiva, drugi pa kar sedem odmerkov. Povedala sta še, da to počneta za plačilo ter da gre za donosen posel; za en odmerek Janssna prejmejo 150 evrov, za dva odmerka Pfizerja pa 350 evrov.

Stalna praksa

Goljufija je preprosta; potrebujejo zdravstveno kartico plačnika in nastavijo ramo, vzamejo covidno potrdilo in prejmejo plačilo. Vsakič obiščejo drugo cepilno mesto. Zanašajo se na to, da na cepilnih centrih ne preverjajo identitete. Takšno početje so potrdili tudi brezdomci na ljubljanskih ulicah. Pravijo, da je takšno početje, sploh odkar je testiranje postalo plačljivo, stalna praksa.



Za takšmnimi zlorabami naj bi stale dobro organizirane osebe, ki se podajajo na mesta, kjer se običajno zbirajo brezdomci in odvisniki. Iščejo osebe iz iste starostne skupine kot je plačnik. O takšnem početju so obveščeni UKC Ljubljana, ministrstvo za zdravje, na deluje naj bi že bila policija, je še poročal POP TV.

