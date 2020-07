Svojci pogrešajo Milo. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo 57-letno Milo Erdeljič iz Ankarana. Visoka je okoli 165 centimetrov, suhe postave in daljših svetlih las. Oblečena je bila v kavbojke in sivo jakno, okoli vratu je imela šal, obuta je bila v natikače v beli barvi. Nazadnje so jo videli na območju Ljubljane, bila je peš, so sporočili iz PU Ljubljana.



Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanki, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Center na 01 475 0600 ali pokličejo na intervencijsko številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.