Svojci pogrešajo Jožeta: Gre za osebo potrebno pomoči

Svojci pogrešajo 63-letnega Jožeta Juhanta iz Srednih Jarš, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Gre za osebo potrebno pomoči. Ker policija z do sedaj izvedenimi ukrepi ni uspela najti pogrešanega, naprošajo javnost za informacije.



Pogrešani je visok okoli 170 cm, močnejše postave, kratkih sivih las, z sivimi brkami. Oblečen je bil v kratke hlače in kratko majico, obut v natikače. Od doma je v nedeljo dopoldan odšel s kolesom znamke Nakamura, belo-črne barve.



»Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,« pišejo v poročilu Policijske uprave Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: