Svoj bon podaril družini v stiski

15 družin so že osrečili

»Ta bon meni ne pomeni nič, njim bo mogoče celo rešil življenje!«

Devetindvajsetletnije pred dobrim tednom na facebooku objavil nenavaden poziv. »Glede na to, da je nove bone možno porabiti tudi za učbenike in šolske potrebščine, sem se odločil svojega podariti družini v finančni stiski, ki si bo lahko izbrala potrebne stvari, jaz pa jih bom prevzel in jim jih tudi dostavil,« je zapisal. In dodal, naj vsi, ki bodo videli objavo, delijo njegov poziv, saj zagotovo vsak pozna kakšno družino, ki bi ji bon vsaj malo olajšal življenje. Seveda ni bilo treba dolgo čakati. Njegovo objavo je v enem samem dnevu delilo več 1200 njegovih prijateljev in drugih ljudi, do danes že skoraj dva tisoč. Že naslednji dan pa so ga tudi zasuli s predlogi, kateri družini bi bon prišel prav, zato je sledilo novo sporočilo, da je našel primerno.»Z veseljem sporočam, da sem družino, ki ji bom podaril svoj bon, že našel. Imajo štiri šoloobvezne otroke. Njihova mami dela kot čistilka, ati je zbolel za rakom in trenutno ni dela zmožen. Ta bon meni ne pomeni nič, njim bo mogoče celo rešil življenje!« je zapisal. In znova poprosil prijatelje, znance in neznance, ki so se pripravljeni odreči državnemu bonu, naj se mu javijo. Še več, tokrat je pozval vse, da se javijo humanitarkiiz Štor, ki je v širši javnosti znana tudi kot aktivna članica Društva proti mučenju živali Celje, predvsem pa veliko pomaga različnim družinam v stiski.»Presrečna sem in ponosna, da je Alen Menart po objavi na facebooku izbral ravno mene za to, da sodelujem v njegovem projektu. In res pozdravljam njegovo idejo, da svoj turistični bon podari družini za nakup šolskih potrebščin, v prvi vrsti knjig in delovnih zvezkov, za kar je ta bon mogoče unovčiti. S svojo objavo pa je tudi med številnimi prijatelji sprožil pravi plaz. Vsi so občudovali in pozdravili njegovo gesto in veliko se jih je javilo, da želijo storiti enako,« nam je povedala Štantetova, pred katero je bila težka naloga. Skrbno je izbrala družine, ki jih pozna in bi jim bon prišel še kako prav ter jim olajšal življenje.»Seveda poznam zelo veliko takih družin, še zlasti v Štorah. Gre za veččlanske družine z več šoloobveznimi otroki, številne je prizadela kakšna huda bolezen ali pa je kdo izgubil zaposlitev. Z Alenom sva sodelovala zelo tvorno. Seznam družin pa se je daljšal iz dneva v dan, 15 sva jih osrečila z boni, s katerimi bodo lahko kupili knjige in delovne zvezke, nekateri pa si bodo zato lažje kupili tudi oblačila, obutev in kakšne priboljške,« nam je še zaupala Štantetova. Z Menartom jima je celo uspelo povezati nekatere družine med seboj, da se bodo spoznale tudi osebno. »Nekateri, razumljivo, želijo ostati anonimni, drugi lažje spregovorijo o svojih stiskah,« poudarja humanitarka, ki ima na tem področju dolgoletne izkušnje. Z Menartom je že prevzela nekaj paketov v Mladinski knjigi in Državni založbi.»Še bolj ganjena sva bila, ker so nekateri, ob tem da so že podarili bon, še sami segli v žep in kupili tudi druge šolske potrebščine, za katere bona ni mogoče porabiti. Dobrosrčni ljudje so v Celje prišli iz Maribora, s Ptuja, tudi iz Ljubljane. Alen ima še veliko idej, moči, volje in zagona, zato lahko zagotovo računamo nanj tudi v kateri drugi akciji oziroma projektu,« je sklenila Štantetova.