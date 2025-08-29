DRUŠTVO AED

Svobodi dohodnine niso namenili niti vsi njihovi poslanci in ministri

Slovenci smo v lanskem letu razdelili več kot 17 milijonov evrov.
Fotografija: FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Getty Images/istockphoto

N. B.
29.08.2025 ob 15:46
29.08.2025 ob 15:46
N. B.
29.08.2025 ob 15:46
29.08.2025 ob 15:46

Čas branja: 2:16 min.

Skoraj 700.000 zavezancev za plačilo dohodnine je odločilo, komu bodo namenili svoj odstotek davka. Kot poroča Delo.si, je denar prejelo skoraj 7000 upravičencev, skupaj več kot 17 milijonov evrov.

Absolutni zmagovalec je znova Društvo za srčno-žilne bolezni AED, ki se ukvarja z nameščanjem defibrilatorjev in tečaji prve pomoči. Na njihov račun bo šlo kar 2,4 milijona evrov, več kot za naslednjih deset prejemnikov skupaj. Podprlo jih je več kot 110.000 ljudi, kar je skoraj 26.000 več kot leto prej.

V zadnjih treh letih so na ta način zbrali skoraj pet milijonov evrov. Denar vlagajo v defibrilatorje, delavnice oživljanja in pomoč občinam. »Pri porabi smo popolnoma transparentni, sredstva vračamo v družbo,« je za Delo.si poudaril Samo Oblak iz društva.

Humanitarci in verske skupnosti

Na drugem mestu so se znašli Rdeči noski, ki so zbrali dobrega pol milijona evrov. Sledijo Zveza Anita Ogulin in ZPM, Slovenska karitas ter še nekaj dobrodelnih društev. V prvi dvajseterici najdemo tudi organizacije, ki skrbijo za živali, ter dve verski skupnosti – Katoliško cerkev in Islamsko skupnost.

Politika: SDS na vrhu, Svoboda na repu

Parlamentarne stranke so skupaj dobile nekaj več kot 100.000 evrov. Največ bo prejela SDS, skoraj 54.000 evrov od 2392 ljudi. Na drugem mestu je SD s 27.881 evri, sledita NSi in Levica.

Presenečenje pa je Gibanje Svoboda, največja vladna stranka. Zanjo se je odločilo samo 39 ljudi – manj, kot ima stranka poslancev. Skupaj bo prejela komaj 2168 evrov, kar jo uvršča na rep lestvice. Na vprašanja o razlogih za tako nizko podporo pa so v stranki odgovorili le, da se financirajo v skladu z zakonodajo.

Več iz te teme:

denar Gibanje Svoboda dohodnina dohodninski odstotek

