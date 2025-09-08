Svoboda stopila v bran ministru Maljevcu: Tega si absolutno ne zasluži

V poslanski skupini Svoboda se ne strinjajo z očitki v interpelaciji ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, ki sta jo vložili SDS in NSi, ter je ne bodo podprli. Menijo, da si minister, katerega resor opravlja eno težjih nalog, to je urejanje stanovanjske politike in sistema dolgotrajne oskrbe, interpelacije »absolutno ne zasluži«.

Oba omenjena projekta sta ena težjih nalog mandata, je v današnjem odzivu na interpelacijo dejala namestnica vodje poslanske skupine največje vladne stranke Tereza Novak.

Izpostavila je, da je urejanje stanovanjske politike »izjemno pomemben projekt, ki se na tak način rešuje pravzaprav prvič v samostojni Sloveniji«, ki bo mladim omogočil pot do lastnega stanovanja in posledično osamosvojitve.

»Nič se ne bo izgubilo, vse gre za dolgotrajno oskrbo«

Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe kot novega socialnega stebra pa je pomembna tako danes kot tudi za prihodnost, je poudarila Novak. Obenem je opozorila, da gre pri obeh projektih za obsežna področja, ureditev katerih terja čas, uveljavljeni sistemi pa se morajo temu prilagoditi.

Priznava, da so ponekod še težave in marsikateri zastoj. »Ampak vendarle se dela prava stvar, dela se v pravo smer in jaz mislim, da je ministrstvo krepko zagrizlo v vse te težave, ki jih imamo v Sloveniji,« je prepričana poslanka Svobode.

Glede očitkov o pobiranju prispevka za dolgotrajno oskrbo še pred polno uveljavitvijo vseh storitev, pa je poudarila, da je dolgotrajna oskrba izjemno draga, ko bo zakon zaživel popolnoma, pa bo prispevek »še kako hitro uporabljen, nič se ne bo izgubilo, vse gre za dolgotrajno oskrbo«.

V koalicijski SD tri dni po vloženi interpelaciji te še niso komentirali, saj da jim še ni uspelo preučiti vsebine. V Levici, iz katere prihaja Maljevac, pa so že v petek ocenili, da gre za preusmerjanje pozornosti ob očitkih o sumih obvodnega financiranja NSi.

Zavrnila očitke NSi

Temu je danes pritrdila tudi Novakova, ki je obenem zavrnila očitke NSi o politični zlorabi preiskovalne komisije, ki jo vodi njihova poslanka Tamara Vonta, za obračun z NSi. »Jaz mislim, da morajo najprej pomesti pred svojim pragom,« je sklenila.

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Interpelacija ministra Maljevca je 14. interpelacija v mandatu vlade Roberta Goloba, predlagatelji sicer niso uspeli z nobeno izmed njih.