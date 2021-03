V Bruslju teče beseda o Janezu Janši (V ŽIVO)

Goran Forbici FOTO: EP

Evropski parlament je v sklopu skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin, organizira razpravo o položaju medijev v Sloveniji.»Delovna skupina, ki deluje v okviru odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v državah članicah EU pozorno spremlja položaj glede spoštovanja vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19. Predsednik Vlade RSin minister za kulturose jutrišnjega srečanja ne bosta udeležila,« so sporočili iz predstavništva EU v Sloveniji.Razprava poteka v Bruslju, preko spleta pa se je udeležujejo tudi:, direktor na Generalnem direktoratu Evropske komisije za pravosodje in potrošnike – Direktorat za temeljne pravice in pravno državo,, direktor CNVOS,, predsednica Društva novinarjev Slovenije,, predsednik Združenja novinarjev in publicistov,, preiskovalni novinar, Pod črto,, profesor novinarstva in medijskih politik na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.»Napadi in nadlegovanja se ne dogajajo samo na novinarje. Postali smo navajeni na vulgarne in zlobne napade, prav tako napade njegovih sekretarjev in drugih iz njegovega kroga na vse mogoče osebe, kot so civilna družba, opozicija. Premier je večkrat napadel celo ustavno sodišče, informacijsko pooblaščenko,« je dejal Forbici. Je nesramno in grdo, a gre za propagando.Dal je tudi primer kulturnega ministrstva in obžaloval, da Simoniti ne sodeluje. In nakazal na neprimeren odvzem statusa samostojnega kulturnika, zelo znanemu slovenskemu pevcu, kot je dejal. Kar nekaj primerov je, ki kažejo, da naš predsednik vlade in administracija, želijo ne voditi države, pač pa vladati.»Smo zaskrbljeni za določene stvari pri medijih v Sloveniji, a prišlo je tudi do napredka,« je povedal Crabit.Forbici pa je na vprašanje o financiranju NVO odgovoril: »Imamo zelo dobro delujoč sistem financiranja nevladnih organizacij, ki je do zdaj dobro deloval.« Na vprašanje, ali gre pri Sloveniji za poodbno pot pri Madžarski pa je direktor na Generalnem direktoratu Evropske komisije za pravosodje in potrošnik Crabit: »Težko je reči, da vidimo podobnosti med državami. Vsako državo moramo obravnavati posebej in ne primerjati. Pričakujemo uradno predstavitev in ne želimo sprejemati zaključkov na osnovi namigovanj.« Prav tako je Forbici rekel, da težko primerja Slovenijo in Madžarsko, a kažejo se podobnosti. »Videli smo podobne akcije kot na Madžarskem. Povedal sem že, da so želeli ukiniti financiranje NVO. Poleg tega pa predsednik vlade osebno že zadnjih 6 mesecev blokira imenovanje tožilcev na evropski ravni in v Sloveniji.«Srečanje poteka v živo na spletu , kot je zahteval Janša, je povedala v uvodnem nagovoru povedala poslanka