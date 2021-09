Sviz ravnatelja OŠ Prebold poziva k odstopu, od ministra bi opravičilo

Ravnatelja OŠ Prebold pozivajo k odstopu

Kritiziral vlado glede navedb o nizki precepljenosti učiteljstva

Hoče opravičilo ministra

Glavni odbor Sviza je na izredni seji zaposlene znova pozval k cepljenju proti covidu-19 in sprejel stališče, da mora biti samotestiranje obvezno, je povedal glavni tajnik SvizaDanes so sprejeli tudi stališče do ravnanja ravnatelja Osnovne šole Prebold, ki je še pred tednom dni trdil, da obstajajo dokazi, da epidemijo covida-19 ne povzroča virus. Ocenili so, da ne more učinkovito in konstruktivno voditi javne šole in ga pozvali, da ponovno premisli in odstopi.Kot je v izjavi za medije po seji glavnega odbora pojasnil glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj, so današnjo sejo sklicali, da preverijo stališča sindikata, ki so bila opredeljena 5. januarja v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 in testiranjem, pa tudi zaradi tega, ker so se v javnosti pojavile številne manipulacije z njihovim stališčem.Glavni odbor sindikata je sicer že v začetku januarja sprejel sklep glede cepljenja proti covidu-19 in z njim takrat seznanil svoje članstvo. Takrat je Sviz cepljenje po Štrukljevih navedbah izpostavil kot edini dolgoročno učinkovit način za obvladovanje epidemije.Poudaril je, da so kakršnekoli možnosti za interpretacijo, da se niso opredeljevali, da so celo bili na drugi strani, neresnične. Ob tem je dodal, da so tudi izvedli anketo med 887 sindikalnimi zaupniki in 85 odstotkov se jih je strinjalo z omenjenim stališčem.Še vedno v sindikatu zagovarjajo, da je samotestiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju izraz zaupanja do njih, zato so danes dodali, da to mora biti periodično in obvezno.Štrukelj se je obregnil ob vlado, ki je po njegovem mnenju zavajala s trditvami o slabi precepljenosti učiteljev. Sekundarni podatki o precepljenosti v šolah namreč kažejo, da je učiteljstvo druga najbolj precepljena poklicna skupina v državi, je navedel Štrukelj. Zatrdil je, da se je okoli 65 odstotkov zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu cepilo, kar je po njegovih besedah več od slovenskega povprečja.Od ministra za zdravje, ki se je v eni od izjav v zadnjem času zgražal nad nizko precepljenostjo učiteljev, Štrukelj zahteva opravičilo ali pa naj »s podatki dokaže, da gre za nizko precepljenost učiteljstva«.