»Svetujemo pri nastanku več kot 80 milijard evrov vrednega podjetja«

Vodilna globalna svetovalna družba, zdaj v eno celostno ekipo združena EY-Parthenon in EY (Ernst&Young), je v Sloveniji na dogodku za odločevalce korporacij, institucij in zasebnih podjetij gostila angelskega investitorja Bernharda Niesnerja, ki je govoril o začetkih, vzponih, padcih, 385-milijonski prodaji aplikacije Busuu, digitalni preobrazbi in prihodnosti z umetno inteligenco.

Domen Zadravec, partner EY-Parthenon, ki je z njim vodil iskriv pogovor, se je z nami pogovarjal o transformacijskih strategijah za prihodnost.

Ko podjetja sprejemajo ključne odločitve o prihodnosti, ne iščejo le strokovnjaka za posamezno področje. Potrebujejo celostnega partnerja, ki razume kompleksnost poslovanja, prepoznava trende in ponuja rešitve, ki niso zgolj teoretične, temveč praktične in izvedljive. EY-Parthenon udejanja prav to – podjetjem pomaga ustvarjati dolgoročno vrednost, vse od strategije do izvedbe.

A v središču vsega so ljudje, ki znajo poslušati ter razumeti in povezati kompleksne podatke. V Sloveniji in Srednji Evropi znotraj območja CESA EY-Parthenon vodi Domen Zadravec, izkušen svetovalec z bogatim mednarodnim ozadjem. S svojo ekipo pomaga podjetjem oblikovati in izvesti strategije podjetij, učinkovitega poslovanja, prestrukturiranj ter združitev in prevzemov.

