Svetovno znani Slovenec razkriva, kateri virus je nevarnejši od novega koronavirusa

Cepivo ne bo vsega rešilo, pred nami nevarnost digitalnega nadzora

Potrebujemo svetovno zdravstveno koordinacijo

Eden najpomembnejših mislecev na svetu, slovenski filozof in levičarmeni, da je od trenutne pandemije novega koronavirusa nevarnejši digitalni virus, je dejal v pogovoru za TV N1. Žižek je že nekaj mesecev izoliran v domačem stanovanju v Ljubljani, zato je voditeljico zanimalo, kako ocenjuje razmere s pandemijo novega koronavirusa. Žižek navaja, da je bila prva panika marca in aprila prejšnjega leta »skoraj zdrava, normalna panika, bali smo se«.»Sedaj pa je nekaj povsem drugega. Ni strah, ampak globoka depresija. Čeprav imamo cepivo, ljudje ne vidijo jasne perspektive, kršijo predpise, in to ne iz zadovoljstva, ampak bolj v stilu carpe diem – 'izkoristi dan'. Če nas na globalni ravni umre dva do tri odstotke, bo ekonomska kriza huda, a še težja bo fundamentalna psihološka, eksistencialna kriza. Mi smo bitja navad, potrebujemo osnovne koordinate, in to zdaj utruja, in to vidim kot globalno nevarnost,« pravi Žižek.Po mnenju Žižka ne bo vse urejeno niti s cepljenjem. »To se bo še vleklo tudi še potem, ko po cepivo že delovalo, saj bodo druge variante virusa. To zdravstveno krizo povezujem s krizo našega obstoja zaradi nadzora digitalnih medijev. Vsi smo že digitalno nadzorovani. Ko kupite ta moderni televizor, oni ne le da spremljajo, kaj si gledal, temveč imajo najmodernejši modeli že program, ki spremlja ob tem gledanju vaš izraz na obrazu. Tega se zares bojim, tako imenovanega neposrednega kontakta naših misli z računalnikom. Nismo še tam, ampak se že približujemo.« Po njegovem je bolj kot novi koronavirus nevarnost digitalni virus. »Kdo ve, kaj se bo zgodilo. Nisem pesimist, a menim, da bi kot družba morali nad tržiščem prevzeti nadzor nad zdravstvom, okoljem in energijo.«»Mislim, da nas bodo, če ne ta, pa druge krize, ki prihajajo, absolutno prisilile, da potrebujemo svetovno zdravstveno koordinacijo. In to je možno … Celo v državah, kjer so konservativci na oblasti, vsi vedo, da potrebujemo močen socialni svetovni zdravstveni sistem,« je še dejal Žižek.V pogovoru se je razgovoril tudi o aktualnih dogodkih v ZDA, demokraciji in kapitalizmu. Več pa v spodnjem prispevku.