Svetovni prvak obdaril upokojenko (FOTO)

V Občini Kočevje so začeli februarja 2018 kot prvi v državi izvajati storitev brezplačnega prevoza starejših oseb iz manjših, odročnih krajev in tudi tistih, ki so brez avtomobila, v trgovino ali po drugih opravkih. Povezali so se z zavodom Sopotniki.

Ekipa Sopotnikov in Toyote Slovenija Fotografiji: Milan Glavonjić

Projekt lepo poteka, se je pa sčasoma marsikateremu uporabniku prikradla še kakšna skrita želja, namreč da bi jih peljali na izlet, na obisk turistične destinacije ali kulturne prireditve, na morje ali po razgled v hribe. »Šli smo nekoliko dlje in začeli skupaj z družbo Toyota Slovenija, ki je brezplačno zagotovila vozilo, Olimpijski komite Slovenija pa vsak drugi mesec iz svojih vrst izbere šoferja prostovoljca, izpolnjevati sanje starejših,« je dejala Ana Kahuna, vodja programov v Sopotnikih.

Več ducat seniork in seniorjev so že popeljali po krajih, ki jih sicer ne bi nikoli obiskali, petim kočevskim uporabnikom pa so želje izpolnjevali ob koncu tedna, in sicer so jih obiskali na domu in jih obdarili. Ivanki Benčina, upokojenki, ki jo napadajo bolezni in sama živi v Klinji vasi, je na vrata potrkal nihče drug kot Dejan Zavec, trikratni svetovni boksarski prvak v velterski kategoriji, ki ji je v imenu Sopotnikov in Toyote Slovenija izročil darilo. Obdarovanka je bila vidno ganjena.

»Kaj naj rečem kot to, da ste mi polepšali praznike,« se je zahvalila. »Pomagati sočloveku, še posebno tistemu, ki spada v ranljivo skupino, to so poleg otrok zagotovo starejši, je vedno nekaj najlepšega. Obisk, pogovor, čeprav le za minuto ali dve, in zavedanje, da ta oseba ni sama, največ šteje,« je pritrdil Dejan.