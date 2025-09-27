Svetovni dan turizma! Preverite, kje v Sloveniji so danes brezplačne prireditve

Današnji svetovni dan turizma, ki je posvečen turizmu in trajnostni preobrazbi, bodo po številnih slovenskih krajih zaznamovali z brezplačnimi prireditvami: osrednja prireditev Turistične zveze Slovenije bo danes od 14. ure naprej v Radljah ob Dravi in predstavlja vrhunec praznovanj ob 50. obletnici Evropske pešpoti E6.

Danes se tudi v prestolnici začne teden ljubljanskega turizma; dan odprtih vrat brez vstopnine bo imel Muzej novejše in sodobne zgodovine, kjer bo ob 11. uri vodenje po stalni razstavi Slovenci v 20. stoletju. Skozi izbrane predmete, fotografije in posnetke boste odkrivali manj znane, a zanimive zgodbe o razvoju turizma v Ljubljani in Sloveniji.

V Mariboru se boste denimo lahko pridružili vodenim ogledom mesta, organizirajo tudi večerni sprehod po štajerski metropoli (za oboje je potrebna predhodna prijava na Visit Maribor), v soboto in nedeljo vas bodo kulinarično razvajali na Tržnici slovenskih dobrot.

Na gradu Podsreda bodo odprta vrata v soboto med 10. in 17. uro, več vodenih ogledov bo na gradu Rače, v muzeju Pangea v Cirkovcih pa bodo odprti v soboto in nedeljo popoldne. V Rimskih Toplicah danes načrtujejo sprehod s spoznavanjem bogate naravne dediščine kraja zdravilnih vrelcev – ob predhodni prijavi bo brezplačen.

V Laškem jutri pripravljajo brezplačno vodenje po starodavni kartuziji in samostanski cerkvi. V dolini Soče bo brezplačen vstop do Tolminskih korit, slapa Kozjak in v trdnjavo Kluže, v Tolminskem muzeju pa bodo od 10. dopoldne združili pesmi, pripovedi in lokalne okuse na stojnicah, večer pa bo zgodovinsko obarvan.