Svetovna premiera v Ljubljani

La Fura dels Baus je španska gledališka skupina, ustanovljena leta 1979 v Barceloni, ki je znana po svojem uličnem gledališču, uporabi nenavadnih prizorišč ter brisanju meja med občinstvom in igralstvom. Sprva so delovali na ulici kot gverilsko gledališče, unikatna znanja, ki so jih pridobili na ta način, pa so pozneje uporabili pri snovanju lastnih predstav. Glavna značilnost barcelonskega gledališča je v pristopu, ki spodbuja vključevanje publike in prilagaja oder arhitekturnim značilnostim posameznega prizorišča. Ustvarjajo sodobne predstave, ki občinstvo spodbujajo z uporabo vizualnih elementov, ustvarili pa so tudi svoj unikatni jezik, slog in estetiko.

