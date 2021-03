Svetovalna skupina z vlado: o šolah in policijski uri

Vladna svetovalna skupina se je v ponedeljkovem popoldnevu sestala z vlado, da pretresejo trenutno epidemiološko stanje in ukrepe, ki so v veljavi. Najnovejše projekcije IJS niso najbolj optimistične: nazaj v rdečo fazo predvidoma že začetek aprila O tem, kaj natančno so govorili, ne ve nihče. Po neuradnih informacijah 24ur pa naj bi razpravljali predvsem o šolah – ali bodo te ostale odprte ali zaprte in o smiselnosti policijske ure (traja že več kot pet mesecev). Ni jasno, kaj bodo strokovnjaki v sredo predlagali vladi, je pa res, da se razmere, povezane s koronavirusom, v Sloveniji slabšajo.Vlada je na dopisni seji sprejela mnenji, da predloga za začasno zadržanje nočne omejitve gibanja in za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov nista utemeljena. Obe mnenji bo vlada poslala Ustavnemu sodišču RS, so zapisali v sporočilu po seji vlade.