Svetniki zapečatili usodo informativnega programa na RTV

Programski svet RTV je potrdil za mnoge sporen Programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto. Prah so dvigale predvsem spremembe na področju Informativnega programa. Vodstvo RTV je namreč predlagalo ukinitev nekaterih oddaj, krajšanje drugih in prestavitev tretjih na drugi program. Na seji je glasovalo 26 članov programskih svetnikov. PPN je podprlo 17 svetnikov, 5 jih je bilo proti, štirje so bili vzdržani.

Program naj bi začeli uresničevati konec marca, pred uvedbo sprememb Informativnih oddaj, se morajo sestati in vse skupaj še enkrat uskladiti z ustvarjalci, so poročali v Dnevniku.

Proti PPN naj bi bil večji del zaposlenih v informativnem programu TV Slovenija. Ti vztrajajo, da je besedilo nepremišljeno, deloma nestrokovno in kadrovsko neusklajeno. Prepričani so tudi, da vodi v zniževanje standardov in krnitev poslanstva javne televizije. Vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Valentin Areh je zavrnil očitke in pravi, da na prvo mesto postavljajo interes gledalcev.