Svetina o sovraštvu med Slovenci: To je grozljivo, nad tem sem zgrožen

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v pogovoru za STA poudaril, da moramo žaljivo komuniciranje in spodbujanje nestrpnosti ustaviti. »Prišli smo do točke, ko se veliko ljudi med seboj iskreno sovraži.« Meni, da smo za dvig kulture dialoga odgovorni vsi, predvsem pa posamezniki na javnih funkcijah, ki jih poziva k strpni komunikaciji.



Svetina je ob naraščanju nestrpnosti opozoril predvsem na spletna omrežja. »Ta so od informativne in zabavne funkcije prešla na medsebojno obračunavanje, žaljenje, v nekaj, česar v obraz drugemu človeku ne moreš reči, lahko mu pa napišeš. To je grozljivo, nad tem sem zgrožen. Nivo komuniciranja posameznikov, ne samo anonimnih, ampak tudi popolnoma znanih predstavnikov države, vlade, je pogosto popolnoma neprimeren, nekulturen.«

Svetina: Ena beseda lahko naredi veliko škode

Kot pravi Svetina, vse od začetka svojega mandata poziva h kulturi izrečene besede: »Ena beseda lahko naredi več škode kot strel iz pištole. Ima velik učinek in ljudje, ki nam je dana možnost javnega izražanja in možnost javne besede, se moramo dobro zavedati, kaj lahko s tem naredimo. Lahko spodbujamo nestrpnost, lahko pa pomirjamo ljudi in jim damo zaupanje, da obvladamo svoj posel in smo med seboj pripravljeni komunicirati.«



Če dajemo znak, da je komunikacija nemogoča in uporabljamo zmerljivke in žaljivke, potem ljudje po oceni Svetine predvidevajo, da je šankovski jezik postal salonski. Vse javne osebnosti zato naproša, da se vzdržijo neprimerne komunikacije. »Prosim, da se začnemo zavedati tega, da razcepljamo ljudi, da jih podpihujemo. Ni se nam treba vzdrževati kritik niti negodovanja, vzdržimo pa se primitivizma in agresije.«





