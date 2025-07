Svetilnik so ljubeče objeli (FOTO)

Kamniti okrogli utrdbi podobna rondela na rtu piranske Punte, ki ji domačini pravijo tudi bastion oziroma svetilnik na Punti, je bil nekoč sestavni del mestnega obzidja. Postavili naj bi ga leta 1508, na njem je z letom 1617 datirana nanjo vzidana heraldična plošča. Piranski svetilnik na njej je edini kamniti svetilnik pri nas in tako pomemben del naše pomorske dediščine ter prepoznaven del mestne vedute. Notranjost utrdbe je v glavnem zasuta, do njenega zgornjega dela je dostop po zunanjih stopnicah, ki vodijo na ploščad, na kateri je poleg nekdanjega svetilničarjevega delovnega prostora in stanovanja tudi vodnjak z deževnico.

Razglednica iz začetka prejšnjega stoletja, ko je bastion segal neposredno do morja. FOTO: Pomorski Muzej

Obrambni stolp je eden najbolj prepoznavnih arhitekturnih elementov vedute starega Pirana. FOTO: Janez Mužič

Trdnjava je dobila svetilnik leta 1872, ko je na njej prvič zasvetila lanterna oziroma stalna rdeča luč. FOTO: Janez Mužič

Trdnjava je postala svetilnik 1872., ko je prvič zasvetila njegova lanterna oziroma stalna rdeča luč. Ta je bila takrat še na petrolej. Stanovanje za svetilničarja so na utrdbi postavili 1874. Zgrajeno je iz belih, grobo obdelanih kvadrov istrskega kamna. V njem so poleg hodnika dva manjša prostora, en večji in kopalnica. Od leta 1983 je utrdba s svetilnikom vpisana v slovenski register kulturnih spomenikov lokalnega pomena, a je bila zaradi svoje podobe in lege vrsto desetletij zaprta za javnost. Skupaj s prostori za svetilničarja je propadala, dokler je ni Pirančanka Tončka Senčar začela samoiniciativno občasno prebujati razne aktivnosti: razstave, fotografiranja porok in druge dogodke. Organizirana je bila celo prostovoljna udarniška čistilna akcija prostorov svetilničarjevega stanovanja in obnova škur članov Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Anbot. Pirančani so bili navdušeni in stvari so se tako počasi začele premikati. Zlasti po tem, ko so domačini simbolično in množično sklenili krog okoli rondele in jo ljubeče objeli.

Strokovnjaki so se odločili za postopek obnove z uporabo replike tako imenovane rimske malte.

Temeljita sanacija zunanjega zidu

Rondela je eden redkih ohranjenih elementov te vrste, ki še danes pomembno zaznamuje identiteto in kulturni pečat Pirana. V preteklosti je segala neposredno do morja, danes pa jo pred valovi ščiti valobran s cesto. Kljub zaščiti so vplivi morja in vremena skozi čas pustili na njej vidne poškodbe. Ukrepanje je bilo nujno predvsem zaradi preprečevanja nadaljnjih škodljivih vplivov izpostavljenosti ekstremnim vremenskim razmeram na rtu Punte.

Po pred časom zaključeni zunanji ureditvi fasadnega ovoja svetilničarjevega stanovanja so bili nekaterih restavratorskih del letos deležni drugi deli kompleksa. Občina Piran je te dni zaključila pomemben konservatorsko-restavratorski poseg. V zidu iz sivo-rjavega peščenjaka so bile vidne razpoke, stare cementne fuge in poznejše prezidave so kazile izvirni zgodovinski videz. Na več mestih so se pojavile luknje, vidne so bile odprtine zbiralnika vode, poškodovani so bili heraldični detajli.

Namen zadnjega posega je bila temeljita sanacija zunanjega zidu obrambnega stolpa, vključno z ohranjanjem izjemnega kamnitega venca iz belega istrskega apnenca na vrhu in vgradnih heraldičnih plošč. Odstranili so neustrezne cementne fuge in jih nadomestili z materiali, skladnimi z izvorno strukturo. Večje odprtine so zapolnili z ustreznim kamnom, manjše pa s skrbno izbranim polnilom, ki se barvno in teksturno ujema z obstoječim kamnom. Poseg je vključeval tudi sanacijo poznejših prezidav, ki so nastale zaradi inštalacij.

V svetilniku želijo razvijati muzejske in druge kulturne vsebine, ki bi pripovedovale avtentične zgodbe Pirana. FOTO: Janez Mužič

Pri obnovi so popravili poškodbe in za zgodovinsko verodostojno sanacijo ročno zamenjali neustrezne fuge z repliko rimske malte. FOTO: Občina Piran

Na podlagi analiz so se strokovnjaki odločili za postopek obnove z uporabo replike tako imenovane rimske malte. Ta je pripravljena iz drobljene opeke, vulkanskega peska in apna, kar omogoča trajno in zgodovinsko verodostojno sanacijo v zahtevnih obmorskih razmerah. Pri obnovi so najprej odstranili sekundarne obloge in rastlinje na kamnih, nato pa ročno zamenjali neustrezne fuge z novo apneno maso, popravili poškodovane kamnite dele, injektirali razpoke, rekonstruirali prelivne odprtine z izdelavo kamnitih iztokov in očistili ter obdelali kamniti venec iz belega istrskega apnenca.

Kulturne vsebine

Po zaključku turistične sezone, predvidoma oktobra, bo restavrator Rok Pahor iz Izole izvedel še zaključni omet na delu zidu ob vhodu na svetilnik. Tudi ta del bo narejen v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša 71.384,52 evra. Izvajajo se v okviru pobude Prenova in valorizacija beneških obrambnih struktur v Piranu, ki je na razpisu uspešno pridobila sofinanciranje Dežele Veneto. Namen tega razpisa je podpirati ohranjanje in promocijo kulturne, arhitekturne ter zgodovinske dediščine Beneške republike v Istri, Dalmaciji in Sredozemlju. Občina Piran je iz naslova sofinanciranja prejela približno 25.000 evrov.

Z njimi rondela ostaja še bolj ohranjena in bo gotovo tudi še bolj oživela. Na občini pravijo, da si želijo skupaj s Pomorskim muzejem Sergej Mašera Piran na njej med drugim razvijati muzejske in druge kulturne vsebine, ki bi pripovedovale avtentične zgodbe o Piranu. V ta namen izdelujejo projektno dokumentacijo za ureditev muzejske poti, ta je med drugim temelj za prijavo na evropske razvojne razpise.