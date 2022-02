Sveti Blaž je prvi rezač trte

Na god svetega Blaža mučenca, zavetnika vinogradnikov, je bilo v Beltincih še posebno slovesno, saj so člani domačega vinogradniškega društva opravili prvi rez trte pri vinoteki v središču kraja. V Prekmurju so že od nekdaj rekli, da je Blaž prvi rezač vinske trte, drugod pa imajo za ta dan še druga imena.

Trte so s škarjami obrezali člani društva s podpredsednikom Jožetom Slavicem, ki je tudi skrbnik brajde, na čelu. Po starem običaju so na brajde obesili mestne dobrote, šunko in klobase, ki jih je prispeval Franc Maučec. Sledila je sveta maša v župnijski cerkvi sv. Ladislava, kjer so prejeli Blažev blagoslov, da bi bilo vreme čim lepše in bi grozdje jeseni bogato obrodilo.

Društvo vinogradnikov Beltinci, ki deluje od leta 1997, pripravlja vinogradniška predavanja o rezu vinske trte, zelenih delih, škropljenju, pridelovanju vina in kletarjenju. Oseminpetdeset članov ima v Prekmurju vinograde v Dobrovniških, Strehovskih, Filovskih, Lendavskih, Čentibskih goricah, pa v Banfih in Štrigovi na Hrvaškem, ter na prleški strani v Šprincu in na območju Koga ter Kapelskih goric.

Trto bodo letos obnovili.

Ponosni so tudi na pet novih mladih članov, ki so začutili potrebo po izobraževanju. Sodelujejo s sosednjimi vinogradniškimi društvi, Zavodom za turizem, kulturo in šport Beltinci, Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota, službo za vinogradništvo in proizvajalci škropiv.

V društvenem vinogradu raste več sort, šipon, renski rizling, traminec, laški rizling, chardonnay, modra frankinja, rumeni muškat, jurka, izabela. V prihodnje bodo pod brajdami, ki jih bodo letos obnovili z novimi trsnimi cepljenkami, postavili klopi za poletna srečanja. Grozdja jeseni ni toliko, da bi ga pobrali in stisnili, lahko pa si ga za pokušnjo odtrga vsak, ki dobronamerno pride tja.