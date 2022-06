Sveta Trojica s prvim častnim občanom

Pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah je bila osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika. Na njej je bil slavnostni govornik trojiški župan David Klobasa, ki je poudaril pomen dobrega medsebojnega sodelovanja za skupne cilje in blaginjo ljudi. Na slovesnosti, ki so se je poleg množice obiskovalcev udeležili številni gostje, med njimi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrija Taran, evropska poslanka Ljudmila Novak in državnozborski poslanec Franc Breznik, so podelili številna priznanja, plakete in občinske grbe.

Zlati grb občine je prejel Peter Leopold, razglasili pa so tudi prvega častnega občana občine. Ta laskavi naziv so podelili Kamilu Kirbišu iz ugledne trojiške družine Kirbiševih. Dolga desetletja je pomembno sooblikoval družbeno, kulturno in gospodarsko-razvojno podobo nekdanje krajevne skupnosti Gradišče in celotnega območja današnje občine Sveta Trojica. V bogatem kulturnem programu je na velikem odru Trojicafesta nastopila Helena Blagne.

Občini Sveta Trojica in celotni Sloveniji se je za pomoč v vojni javno zahvalil ukrajinski veleposlanik v Sloveniji. Množično obiskano slovesnost so sklenili z avdiovizualnim spektaklom Razsvetljenje na pročelju tamkajšnje cerkve.