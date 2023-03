Svet UKC Ljubljana za v. d. strokovnega direktorja imenoval Gregorja Norčiča

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so se na današnji dopisni seji seznanili z odstopom strokovne direktorice UKC Jadranke Buturović Ponikvar in jo razrešili s položaja. Za v. d. strokovnega direktorja največje slovenske bolnišnice so člani sveta imenovali Gregorja Norčiča, so za STA povedali v UKC Ljubljana.

Norčič prihaja s kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo kirurške klinike UKC Ljubljana.

Zdaj že nekdanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar je člane sveta UKC Ljubljana o svojem odstopu s funkcije obvestila prejšnji četrtek. Ob obvestilu članom sveta o odstopu Buturović Ponikvar ni podala pojasnil o razlogih za takšno odločitev.

Razlogi za njen odstop vse do danes ostajajo skrivnost. Nekateri ga povezujejo z afero, ki je nastala po razkritju POP TV, da je nevrokirurg Roman Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC nakazati Bošnjaku še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu, spet drugi z domnevno zahtevo ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Bešič Loredan je vpletenost politike v odstop Buturović Ponikvar v Tarči na Televiziji Slovenija prejšnji četrtek sicer zanikal.