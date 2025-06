Svet onkološkega inštituta Ljubljana opozoril na hudo kadrovsko in prostorsko stisko

Člani sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so se na današnji seji seznanili z lanskim revizijskim poročilom. V ospredje so postavili poročilo o čakalnih dobah za letošnji april in maj, ki naj bi bile po navedbah inštituta znotraj dopustnega, ponovno pa so opozorili tudi na hudo kadrovsko in prostorsko stisko na ljubljanskem inštitutu.

Iz poročila izhaja, da inštitut zagotavlja čakalne dobe znotraj dopustnega, so poudarili v sporočilu. Čakalna doba za operacije benignih sprememb še naprej ostaja daljša, a še vedno znotraj sprejemljivega časovnega obdobja, so dodali. Po njihovih besedah se je prehodno povečala čakalna doba za maligne bolezni ščitnice, ki pa naj bi se že zmanjševala.

Prostorska stiska

Čakalna doba na MRI preiskavo je po navedbah inštituta že manjša, zagotovljena z dodatnimi termini ob sobotah. V načrtu je tudi najem magnetne resonance, s čimer bi lahko čakalno dobo za preiskave obvladali v naslednjih nekaj mesecih, so izpostavili.

Ponovno so opozorili na večletno prostorsko stisko, ki je po navedbah inštituta glede na dva do tri odstotno letno rast incidence raka, rast prevalence in vse kompleksnejše zdravljenje vsako leto hujša.

Pomanjkanje prostorov opažajo predvsem v ambulantni dejavnosti, ambulantni kemoterapiji in dnevni bolnišnici, laboratorijski in slikovni diagnostiki, oddelku za klinično genetiko, oddelku za psihoonkologijo, presejalnih programih, pa na hospitalih, predvsem intenzivnem oddelku in drugih segmentih inštituta, so pojasnili.

Težavo poskušajo kratkoročno rešiti

Težavo poskušajo kratkoročno rešiti z najemom prostorov za ne-klinično dejavnost oziroma dejavnost nekaterih podpornih služb, hkrati pa ves čas potekajo aktivnosti za najem dodatnih prostorov. Ob tem so poudarili, da se nadaljujejo aktivnosti vezane na gradnjo objekta R ter nadzidavo objekta H, ki za inštitut pomenita srednjeročno rešitev prostorske stiske. Z Mestno občino Ljubljana se prav tako pogovarjajo o potencialnih novih lokacijah za gradnjo, ki bi bile namenjene zdravstveni dejavnosti, so dodali.

Poleg prostorske stiske, pa so naslovili tudi kadrovsko stisko. Težave opažajo pri pridobivanju kadra zdravstvene nege, tako diplomiranih medicinskih sester kot zdravstvenih tehnikov, ki jih po besedah inštituta v slovenskem prostoru praktično ni več. Primanjkuje jim prav tako radioloških inženirjev, farmacevtskih tehnikov, magistrov farmacije ter laboratorijskih delavcev, so še opozorili.

