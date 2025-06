Svet na robu tretje svetovne vojne, oglasil se je tudi Robert Golob

Po današnjih ameriških zračnih napadih na iranske jedrske objekte se v Evropi in svetu vrstijo pozivi k zmanjšanju napetosti in vrnitvi k pogajanjem.

»Vse strani pozivam k prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo. Še dodatna eskalacija razmer na Bližnjem vzhodu predstavlja resno grožnjo še večji nestabilnosti že tako grozovite situacije na Bližnjem vzhodu in mednarodnemu miru. Nasilje in vojaški spopadi vodijo samo v še večje trpljenje nedolžnega prebivalstva Bližnjega vzhoda. Pridružujem se izjavi GS OZN, v kateri pravi, da sta edina pot mir in diplomacija,« je na omrežju X sporočil Robert Golob.

Trumpovo potezo je komentirala tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. »Ko se domišljavi voditelj ene od svetovnih velesil odloči, da je "čas za mir" in potisne svet na rob tretje svetovne vojne.«

Oglasila se je tudi ministrica Asta Vrečko. Tudi ona svari, da napad ZDA in Izraela na iranske jedrske objekte svet potiska na rob nove vojne.

Zunanje ministrstvo pa je na omrežju X poudarilo, da to zaostrovanje lahko še poslabša že tako nevarne razmere, ogrozi mednarodni mir in varnost, pahne regijo v kaos in ogrozi življenja civilistov.

Kot so poudarili na ministrstvu, Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi obsega in nejasne narave iranskega jedrskega programa. Ob tem so ponovili, da Slovenija zavrača širjenje jedrskega orožja.

Mir ali tragedija

ZDA so namreč danes napadle tri iranske jedrske objekte, vključno s podzemnim objektom bogatenje urana v Fordovu. Trump je prej dejal, da bo dal Iranu dva tedna časa, da se odpove jedrskemu orožju in vrne k pogajanjem.

»Bodisi bo nastopil mir bodisi bo Iran doletela tragedija, ki bo veliko večja, kot smo ji bili priča v zadnjih osmih dneh,« je dejal Trump v nagovoru Američanom iz Bele hiše. Kot je dodal, imajo še veliko morebitnih ciljev za napade.