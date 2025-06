Svet Levice je podprl predvolilno sodelovanje z drugo stranko. Bo nastala nova stranka?

Svet stranke Levica je na današnji seji razpravljal o možnosti skupnega nastopa s stranko Vesna na naslednjih volitvah v DZ. Po razpravi je sprejel sklep, da se koordinatorici Levice Asti Vrečko podeli mandat za podpis namere o predvolilnem sodelovanju s stranko Vesna, so sporočili iz Levice.

»S tem je Levica naredila pomemben korak k oblikovanju nove politične zgodbe, ki temelji na skupnih vrednotah, skupni viziji in iskreni zavezi k družbenim spremembam,« so ob tem navedli v Levici. Napovedali so, da bodo skupaj s stranko Vesna namero v prihodnjih dneh tudi uradno predstavili širši javnosti.

Pomemben mejnik

Po mnenju Levice gre za pomemben mejnik pri oblikovanju skupnega nastopa na volitvah prihodnje leto in v utrjevanju sodelovanja za bolj pravično, zeleno in povezano prihodnost.

»Živimo v času, ko se odločamo, ali bomo družba solidarnosti ali razkroja. Potrebujemo širšo, povezano fronto, ki zna povezati socialno pravičnost z odločnim odzivom na podnebno krizo. Takšno, ki bo branik pred vse bolj agresivnim vzponom desnice in zagovornica miru,« je ob robu seje med drugim poudarila koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ocenila je, da je zato zdaj čas za pogumne korake in sodelovanje, ne za delitve. »Čas je za levo-zeleno politiko, ki zna povezovati in se je pripravljena spoprijeti z resničnimi izzivi našega časa. Zato gremo v Levici skupaj z Vesno na naslednje volitve. Ker vemo, da lahko skupaj naredimo več. In ker vemo, da nas Slovenija danes bolj kot kadarkoli prej potrebuje,« je sklenila Vrečko.