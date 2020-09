Svet Desusa bo odločil o usodi Aleksandre Pivec

Svet Desusa bo danes končal dopisno sejo, na kateri odloča o predlogu poslancev in zastopnika stranke Tomaža Gantarja, ki je premierja Janeza Janšo pozval k razrešitvi Aleksandre Pivec s položaja kmetijske ministrice in podpredsednice vlade ter predlagal kandidaturo Jožeta Podgorška za ministra. O izidih glasovanja bo nato obvestil Janšo.



Dopisna seja se bo končala ob 12. uri. Kot so za STA pojasnili v poslanski skupini, bodo izid glasovanja o omenjenih predlogih nato posredovali predsedniku vlade. Po pričakovanjih pa bodo o tem seznanili tudi javnost.



Gantar in poslanci Desusa so razrešitev Pivčeve predlagali v skladu z dogovorom z dne 18. septembra, je razvidno iz dopisa, ki so ga v četrtek posredovali predsedniku vlade.



Dogajanje v stranki je vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je bivša predsednica stranke znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Sama je očitke zanikala, toda poslanska skupina se je predsednici odrekla in zahtevala njen odstop.