Svet bo drugačen: kompakten Volvo postavlja elektriko na glavo

Najmanjši SUV EX30 v veličini, ki jo narekuje Volvo: majhen, popolnoma električen, izpopolnjen in z najnižjim ogljičnim odtisom med vsemi vozili Volvo doslej. EX30 je odlično nadaljevanje stilske inovativnosti električnih modelov Volvo, ki očarajo s svojo značilno eleganco, temperamentom in sodobnim aerodinamičnim značajem. Pri izdelavi so stavili še na eno zelo pomembno trajnostno inovacijo – EX30 je izdelan tudi iz recikliranih materialov.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je VCAG d.o.o.