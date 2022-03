Svarilo Ernesta Petriča pred ukrepi proti Rusiji

Vojna v Ukrajini traja že skoraj štiri tedne in mnogi se sprašujejo, kaj še narediti, da bi se ustavilo rusko agresijo. Padli so predlogi za embargo uvoza ruskih energentov, a države se zavedajo, da to ne bo prizadelo le Rusije, ampak tudi države, ki bi ga uveljavile.

V Odmevih na RTV Slovenija je morebitne ukrepe komentiral tudi poznavalec na področju mednarodnih odnosov, tudi nekdanji ustavni sodnik, Ernest Petrič in dejal, da ni veliko orodij na razpolago, a neka so: »Zato, da se uporabijo, mora biti politična volja, hkrati pa zavedanje, če se hoče nekaj doseči, je treba nekaj za to dati, žrtvovati.«

Iz vsega tega se lahko razvije velik, morda celo svetovni konflikt, meni Petrič, zato da je treba biti zelo previden: »Da ne bomo nazadnje z najboljšimi nameni prišli do tistega, kar je najslabše.« Pri tem omenja celo morebiti nuklearni konflikt. »Pri večini vojn se zdi na začetku vse jasno in enostavno, vendar se nikoli ne konča tako, kot se misli na začetku. In ta strah, problem, ta realna nevarnost, da iz vsega tega nastane velik evropski, da ne rečem svetovni konflikt, tiste, ki razmišljajo tako kot jaz, drži nazaj.«

Od obdobja po drugi svetni vojni brutalnejše agresije ni videl. Po njegovem mnenju Vladimir Putin igra nekakšen poker, ima pa tudi težavo, saj se vsa stvar ni iztekla, kot je pričakoval: »Vsi govorimo, vsi govorijo, vsi smo pametni. Ugibamo, malo pa vemo. Dejstvo je, da ni šlo gladko, kot so mislili. Nekaj podobnega, kot jugoslovanska armada v Sloveniji takrat: 'Malo se bomo porolali s tanki, pa bo zgodba končana.' Pa se to ni zgodilo. Ta Ukrajina se junaško brani, tako rekoč – vsaj pomagajo ji – sama.«

Petrič pri Putinu ne vidi veliko volje za resna pogajanja. Prvi koraki bi morali biti ustavitev zločinov in agresije, zmanjšanje bombardiranja in pritiskov: »To bi bili neki prvi koraki, ki bi kazali na to, da je gospod predsednik Putin pripravljen, da se nekaj reši, ne da se Ukrajina dokončno zlomi.«

Bi lahko Rusi uporabili kemično orožje? »Jaz upam, da ne. Ker če ga, potem smo ... kataklizma, apokalipsa, gremo, kdo ve kam. Mislim, da ga ne bo uporabila, čeprav je bilo nekajkrat uporabljeno. V Siriji je bilo.« Dodal je še, da mu je žal ruskega naroda, ki ga je vedno gledal kot del Evrope: »Rusija je bila na poti, da se vrne, kamor spada, v zahodni civilizacijski krog. Tole bo odtrgalo še vsaj eno generacijo ruskih ljudi od zahodnega sveta. In to je tragično.«