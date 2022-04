Švarc Pipanova ostro nad Jelinčiča, njegovo reakcijo ujela kamera (FOTO)

V okviru volitev 2022 je bilo na RTV predvolilno soočenje, na katerem je beseda tekla o o pravni državi in njenih dilemah. Voditeljica Vida Petrovčič je gostila predstavnike parlamentarnih strank. Tokrat so v goste povabili Dominiko Švarc Pipan (SD), Mašo Kociper (SAB), Zmaga Jelinčiča (SNS), Tino Heferle (LMŠ), Aleksandro Pivec (ND) in Srečka Feliksa Kropeta (Desus).

Kar nekajkrat je zavrelo med kandidatko za poslanko Švarc Pipanovo in Jelinčičem, ki sta se zapletla v številne besedne in neverbalne dvoboje. Prvak SNS je na njen komentar, da »ga že 30 let spremljamo v politiko in smo navajeni na marsikatero žaljivko« pomenljivo zavil z očmi, vse skupaj pa je ujela kamera.

FOTO: RTV, zaslonski posnetek

FOTO: RTV, zaslonski posnetek

Komentirala je tudi to, da je na enem predvolilnih shodov zavrnila ponujeno roko predsednika vlade Janeza Janše. »Bonton nalaga, da roko prva ponudi ženska,« je dejala Švarc Pipanova. Nadalje je pojasnila: marsikdo bi se še danes rokoval s Putinom, ona se ne bi zaradi bontona – in z Janšo se ni zaradi teptanja osnovnih skupnih vrednot, tudi pravne države.