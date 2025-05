Sv. Juriju ob Ščavnici: najzaslužnejšim podelili priznanja (FOTO)

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici je s številnimi športnimi in kulturnimi prireditvami in dogodki v minulih dneh zaznamovala 31. občinski praznik. Osrednja prireditev je potekala v dvorani KUS, kjer je obiskovalce nagovoril župan Andrej Vrzel, slavnostni govornik je bil poslanec Franc Breznik.

Ob tej priložnosti so podelili priznanja zaslužnim občanom. Drugi del praznovanja je potekal na žegnanjsko nedeljo z daritvijo sv. maše, ki jo je daroval domači župnik Boštjan Ošlaj. Mašno slavje so popestrili cerkveni župnijski pevski zbor ter pritrkovalci ali klenkarji. Po maši se je nadaljevalo občinsko slavje na ploščadi pred dvorano kulturno-upravnega središča, prireditev je vodila Breda Žunič.

Starodobnik pokojnega dobrotnika Ivana Krambergerja

Tradicionalna parada

Slavje se je začelo z naznanitvijo strelov Jürjovških nabijačev. Nastopila je Jürjovška pihalna godba, ki je s svojim igranjem ustvarila praznično vzdušje. Trg Videm v Sv. Juriju že dolgo ni bil tako obiskan.

Ob tej priložnosti je župan skupaj s predstavniki športnih organizacij in drugih društev podelil pokale udeležencem raznih tekmovanj, ki so potekala v okviru praznovanja občinskega praznika.

Pokale so prejeli tudi mladi domači strelci.

Kakor vsako leto je tudi letos potekala tradicionalna parada, ki so jo s svojim nastopom začeli člani Lovske družine Videm. Z oldtajmerji so jo popestrili člani Oltimer kluba Stara Gora. Parada starih vozil je navdušila številno občinstvo, zaključila pa jo je skupina nastopajočih iz Rožičkega Vrha in Stanetincev, ki je na »vozu« predstavila »pintarijo«, se pravi, izdelavo sodarskih izdelkov.

Na trgu je bilo slavnostno.

S tem pa slavja še ni bilo konec, kajti po trgu so bili postavljeni številni šanki, pri katerih so ponujali jedi in pijačo. Kot na vsakem žegnanju so različno robo ponujali kramarji. Med njimi je bilo letos največ suhorobarjev, ki so napolnili prostor avtobusne postaje. Slavje so obogatili kulturni in zabavni nastopi. Tako je v velikem šotoru, ki ga je postavilo PGD Sovjak, za zabavo poskrbel Ansambel Spev.