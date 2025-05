Suženjske razmere v Sloveniji: »Prodan sem bil za 5000 evrov!«

Kot so poročali na TV Slovenija, so filipinski delavci razkrili pretresljivo zgodbo o izkoriščanju in domnevni trgovini z ljudmi v Sloveniji. V središču obtožb je gostinec Aleš Hvala iz Kobarida, ki naj bi jih najprej pripeljal v Slovenijo, nato pa preprodal drugemu delodajalcu.

Filipinci so pred prihodom Hvali in posredniški agenciji plačali 5000 evrov. Obljubljeno jim je bilo delo v hotelu Topli Val, a jih je Hvala preusmeril k drugemu gostincu – Damirju Pribacu v Gostišče Ribič. Po lastnih izjavah je Pribac za vsakega izmed njih Hvali plačal po 5000 evrov. »Seznanjen sem bil, da sem bil prodan za 5000 evrov,« piše v policijskem zapisniku.

Fizično nasilje, grožnje in poniževanje

Pri novem delodajalcu so delali v nevzdržnih razmerah. Tu je le nekaj pretresljivih izjav, ki so jih predvajali na nacionalki:

»Tepel nas je in klofutal. Rekel je, da se šali. A to ni bila šala.«

»Glavo mi je potisnil v koš za smeti.«

»Delali smo po 13–16 ur dnevno, brez odmora in za 727 evrov.«

Spali so v zabojnikih ob konjskem hlevu in greznici, delali brez prostih dni in niso smeli razkriti, kje dejansko bivajo. Ena izmed delavk je povedala, da so morali podpisovati dokumente v slovenščini brez prevoda in da so jim Hvalovi ljudje odvzeli potne liste.

Pobegnili so ponoči, Hvala vse zanika

Štirje delavci so 30. aprila lani ponoči pobegnili iz Gostišča Ribič. Na policiji so vložili ovadbo zaradi trgovine z ljudmi. Z njihovo pomočjo so številni delavci pridobili status žrtev trgovine z ljudmi.

Aleš Hvala očitke zavrača, trdi, da ima »čisto vest«. Kljub ovadbam in očitkom še vedno lahko zaposluje tujce. Inšpektorat mu je januarja izrekel le opomine. Po poročanju TV Slovenija se je osebno zanimal za potek preiskave, kljub temu da je ta še vedno v predkazenskem postopku.