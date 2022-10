Suša pospešila trgatev

Letošnja trgatev grozdja v družbi Radgonske gorice iz Gornje Radgone se je začela zelo zgodaj, že 18. avgusta, kar se na tem območju doslej ni zgodilo. In ker so hitro začeli, so v družbi, ki gospodari z okrog 400 hektarji vinogradov, trgatev hitro tudi končali. Zgodilo se je to že 5. oktobra, kar je natanko mesec prej kot, denimo, leta 2005. Takrat so trgatev začeli komaj 27. septembra.

Letina je količinsko manjša, a kakovostna.

Sicer pa je letošnji celotni pridelek v omenjeni družbi in pri zasebnikih z območja Radgonsko-Kapelskih goric zaradi toče in poletne vročine oziroma suše okoli 30 odstotkov manjši od lanskega, kakovost pa je po prvih ocenah zelo dobra. Družba Radgonske gorice je letos odkupila vse tržne viške tamkajšnjih zasebnih vinogradnikov, ki so svoje grozdje ponujali v prodajo.

Trgači na delu.

Po besedah direktorja Boruta Cvetkoviča bodo zasebnikom vso kupnino za odkupljeno grozdje izplačali pred koncem leta. Letos bodo zgodaj začeli tudi rez vinske trte. Gre za eno pomembnejših opravil v vinogradu. Z rezjo se vpliva na razvoj trte v tekočem letu in naslednjih. Opravilo namreč vpliva na hitrost rasti, rodnost, življenjsko dobo trte in kakovost grozdja. V družbi Radgonske gorice imajo skupaj 1,5 milijona trt, zato jih čaka ogromno dela. Posameznik lahko v eni uri z akumulatorskimi škarjami napravi rez na med 40 in 70 trsi, z navadnimi pa jih obreže največ 30. V mladih nasadih se opravi rez na večjem številu trsov kot na starejših.