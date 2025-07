Suša močno ogroža kmetijstvo, kmetje že krmijo zimske zaloge

Slovenijo je zajela ena najhujših suš v zadnjem desetletju, poroča 24ur, najtežje razmere pa so trenutno na Koroškem, Notranjskem in v osrednji Sloveniji. Kmetje poročajo o znatnih težavah zaradi visokih temperatur in dolgotrajnega pomanjkanja padavin. Na številnih območjih so razmere že tako kritične, da se uvajajo omejitve pri porabi pitne vode.

Po ocenah kmetijskih strokovnjakov je suša najbolj prizadela pšenico, krompir, koruzo in travinje. Na lažjih tleh je pri nekaterih kulturah škoda lahko že nad 50 odstotkov, končno stanje pa bo znano po žetvi. Na terenu se že kažejo posledice: travniki so povsem suhi, pašniki so v slabem stanju, kmetje pa so primorani začeti krmiti živino z založenimi zimskimi viri krme, kar dodatno povečuje stroške.

Na Kmetiji Dajčman opozarjajo, da takšne suše v zadnjih desetih letih še niso doživeli, je poročal POP TV. Ob vse višjih cenah – bale sena so s 25 evrov poskočile na 35 – kmetje pozivajo državo in ministrstvo za kmetijstvo k takojšnjemu odzivu in pomoči, saj sami posledic ne bodo zmogli obvladati.

Kmetje zahtevajo pravičnejšo odkupno ceno pšenice

V ponedeljek se je na pobudo Sindikata kmetov Slovenije v Gornji Radgoni sestala tudi Žitna komisija, da bi določila izhodiščno ceno pšenice za leto 2025. Analiza je pokazala, da stroški pridelave pšenice znašajo 1943 evrov na hektar, zato bi morala odkupna cena znašati najmanj 261 evrov na tono.

Razmere v kmetijstvu niso rožnate. FOTO: Jure Eržen/delo

Trenutne cene (npr. 210 €/t pri Mlinu Korošec) ne pokrivajo stroškov, kar pomeni tretje leto zapored izgube za kmete. Pridelovalci pozivajo odkupovalce k poštenemu oblikovanju cen in k upoštevanju referenčnih stroškov v pogodbah.

Komisija opozarja na nizko samooskrbo s pšenico (le 3–4 mesece) ter poziva državo, naj ponovno odpre dialog in razmisli o državni podpori sektorju. V shemo Izbrana kakovost je letos vključenih več kot 100 kmetov, a pomembni deležniki iz verige še vedno niso vključeni.

Brez hitrega ukrepanja države in in spremembe odkupnih pogojev bodo kmetje zaradi suše in nizkih odkupnih cen težko preživeli prihajajočo sezono. Pomanjkanje vode, zmanjšani pridelki in rastoči stroški postavljajo sektor pred resne izzive, ki ogrožajo ne le posamezne kmetije, temveč tudi dolgoročno prehransko varnost Slovenije.