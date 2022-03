Sumljiva smrt porodnice v UKC Maribor dva dni po porodu

Časnik Večer danes poroča o sumljivi smrti v UKC Maribor, ki jo preiskuje mariborski kriminalisti.

Prvega marca so v porodnišnico UKC Maribor sprejeli žensko v 39. tednu nosečnosti. Njena ginekologinja ji je svetovala porod s carskim rezom, v porodnišnici pa se niso odločili slediti ginekologinji, ampak so se najprej odločili za obrat otroka v trebuhu. Porodnica je kljub temu naposled rodila s carskim rezom in kot poroča Večer, je bil otrok kmalu po porodu dobro. Porodnici pa se je po porodu stanje poslabšalo, preselili so jo na intenzivni oddelek, kjer je 4. marca umrla.

Po neuradnih informacijah Večera, naj bi porodnica med obratom ploda utrpela poškodbe, zaradi katerih je prišlo do notranjih krvavitev. Za izbrani postopek, ki so ji ga svetovali v porodnišnici, je porodnica podpisala privoljenje, kljub temu da naj bi imela s sabo pisno mnenje ginekologinje, ki je svetovala carski rez zaradi medenične vstave. Ta pri porodu po običajni poti predstavlja težave in večjo tveganje za otroka in mater.