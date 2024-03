Sumljiva škatla pred celjskim sodiščem zaprla ulico

Včeraj zjutraj so bili celjski policisti obveščeni, da je pred stavbo sodišča, na Prešernovi ulici, nekdo odložil sumljiv predmet, neuradno kartonasto škatlo. Območje okoli sodišča in del Prešernove ulice so zato policisti ustrezno zavarovali s policijskim trakom, kar je v jutranji konici povzročilo nemalo zmede.

»Območje smo zavarovali do prihoda predstavnika specialne enote, ta je predmet pregledal in poskrbel za njegovo varno odstranitev. Ugotovitve kažejo, da ni šlo za nevaren predmet,« je malo pred deveto uro dopoldne sporočila predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

»V omenjenem primeru nadaljujemo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in drugih državnih organov,« je še dodala. Kot smo izvedeli neuradno, naj bi varnostne kamere nepridiprava, ki je tik pred vhodom na sodišče odložil sumljiv predmet, tudi posnele, kriminalisti pa bodo poskusili ugotoviti njegovo identiteto.

Zaprta Prešernova FOTO: Mojca Marot

Zaradi izrednega dogodka so začeli uslužbence v stavbo sodišča spuščati šele okoli devete ure, zato se je prestavil začetek nekaterih obravnav. Kar nekaj jih je bilo že ob 8.30 razpisanih na okrajnem sodišču, na okrožnem pa ob 9. uri tri, eno od teh so tudi preklicali. Gre za kazensko obravnavo zoper tri celjske zdravnike, ki jim tožilstvo očita malomarno zdravljenje 35-letnega pacienta, ta je umrl zaradi sepse. Včeraj bi morali zaslišati izvedenca, a je morala sodnica Maja Manček Šporin obravnavo preklicati.

Z nekaj zamude pa se je nadaljevala kazenska obravnava zoper nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika in soobtožene, ki jim specializirano državno tožilstvo očita zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla, sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok Teša. O tem pišemo več na strani 15.