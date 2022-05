Opičje koze v Sloveniji?! Lahko pride do izpuščajev po genitalijah, podobnim sifilisu

V ponedeljek naj bi na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo preverjali prvi sum okužbe z virusom opičjih koz pri nas, poroča spletni portal N1. Šlo naj bi za moškega, ki se je vrnil iz tujine in ni hospitaliziran (to naj bi kazalo, da gre za blažjo obliko bolezni), medtem uradno tega na inštitutu niso potrdili, sum pa naj bi potrdili ali ovrgli danes. Na NIJZ uradno o tem še niso bili obveščeni.

Kakšni so simptomi? Klinični potek opičjih koz je običajno blag. Simptomi bolezni so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Običajno se razvije tudi izpuščaj. Ta se pogosto začne na obrazu, nato pa se razširi na druge dele telesa, vključno z genitalijami. Pri nedavno odkritih potrjenih primerih, poročajo o pojavu izpuščajev na področju genitalij. Izpuščaj gre skozi različne faze in je podoben noricam ali sifilisu, preden se končno oblikuje krasta, ki kasneje odpade. Inkubacijska doba bolezni je običajno 6 do 16 dni, lahko pa tudi do 21 dni. Ko krasta odpade, oseba ni več kužna.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so jih zaznali v tednu od 13. do 21. maja zaznali v Avstraliji, Belgiji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Italiji, Nizozemski, Portugalski, Španiji, Švedski, Veliki Britaniji in ZDA.