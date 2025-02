Sum goljufije z mesom je močno razburkal strasti, sprli so jih slastni krškopoljci

Krškopoljski prašič je edina slovenska avtohtona pasma prašičev. V Sloveniji je približno 500 plemenskih svinj krškopoljske pasme v 80 rejah. Letno se jih skoti med 6000 in 8000. Mesnine tega prašiča slovijo po okusnosti, sočnosti in aromatičnosti ter ugodnejšem razmerju med maščobnimi kislinami omega-3 in omega-6. Tudi cene krškopoljca (do 30 evrov in še več za kilogram) so bistveno višje kot navadnega prašiča. Vešči gostinci zmorejo prepoznati, ali gre za meso krškopoljca, pravijo poznavalci. Društvu rejcev krškopoljskih prašičev so se tako nedavno javili iz ene od gostiln v Posavju s sumom...