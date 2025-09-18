  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

SPODBUDA ZA ZAMENJAVO STARIH PEČI

Suhodolnikovi izdelali sekalnik za proizvodnjo lesnih sekancev

Kmalu so postali vodilno podjetje v ogrevanju z lesno biomaso pri nas.
Rok Suhodolnik podpira tudi slavnega smučarskega trenerja Andreo Massija ter sodeluje z njim. FOTO: Osebni arhiv

Rok Suhodolnik podpira tudi slavnega smučarskega trenerja Andreo Massija ter sodeluje z njim. FOTO: Osebni arhiv

<p>Do 12.000 ton peletov in 400.000 nm<sup>3</sup> sekancev proizvedejo na letni ravni. FOTO: Osebni arhiv</p>

<p>Do 12.000 ton peletov in 400.000 nm<sup>3</sup> sekancev proizvedejo na letni ravni. FOTO: Osebni arhiv</p>

Cena lesne biomase ostaja konkurenčna v primerjavi z drugimi energenti, predvsem zaradi lokalne dostopnosti in možnosti dolgoročnejšega načrtovanja zalog. FOTO: Osebni arhiv

Cena lesne biomase ostaja konkurenčna v primerjavi z drugimi energenti, predvsem zaradi lokalne dostopnosti in možnosti dolgoročnejšega načrtovanja zalog. FOTO: Osebni arhiv

Evropske smernice o zmanjšanju rabe fosilnih goriv spodbujajo vlaganja v sodobne sisteme na biomaso. FOTO: Ljubo Vukelič

Evropske smernice o zmanjšanju rabe fosilnih goriv spodbujajo vlaganja v sodobne sisteme na biomaso. FOTO: Ljubo Vukelič

Rok Suhodolnik podpira tudi slavnega smučarskega trenerja Andreo Massija ter sodeluje z njim. FOTO: Osebni arhiv
<p>Do 12.000 ton peletov in 400.000 nm<sup>3</sup> sekancev proizvedejo na letni ravni. FOTO: Osebni arhiv</p>
Cena lesne biomase ostaja konkurenčna v primerjavi z drugimi energenti, predvsem zaradi lokalne dostopnosti in možnosti dolgoročnejšega načrtovanja zalog. FOTO: Osebni arhiv
Evropske smernice o zmanjšanju rabe fosilnih goriv spodbujajo vlaganja v sodobne sisteme na biomaso. FOTO: Ljubo Vukelič
Drago Perko
 18. 9. 2025 | 09:15
A+A-

Začetki njihovega podjetja segajo v leto 1993, vse pa se je začelo na njihovi kmetiji v Logarski dolini, kjer so kupili prvi sodobni kotel na lesne sekance.

V družini Roka Suhodolnika so bili od nekdaj nadvse inovativni, zato so se odločili za postavitev takrat sodobnega avtomatiziranega ogrevalnega sistema na lesne sekance. Ker pa mobilnih sekalnikov v Sloveniji tedaj še ni bilo, so izdelali lastnega.

1993. so kupili prvi sodobni kotel na lesne sekance.

Takratnemu študentu fakultete za elektrotehniko je avtomatizirana ogrevalna tehnika na les vzbudila ogromno zanimanja. »Kotel, ki smo ga namestili na naši kmetiji, je kmalu pritegnil obilo pozornosti in k nam so začeli prihajati številni obiskovalci tako iz strokovnih ustanov kot od drugod. Tako sem začel leta 1998 sodelovati s podjetjem Fröling. Slednjič je zadeva prerasla v zastopstvo,« je pripovedoval Rok Suhodolnik, ki vodi podjetje Biomasa. Gre za slovensko podjetje, ki deluje na področju obnovljivih virov energije, predvsem v ogrevanju z lesno biomaso.

Evropske smernice o zmanjšanju rabe fosilnih goriv spodbujajo vlaganja v sodobne sisteme na biomaso. FOTO: Ljubo Vukelič
Evropske smernice o zmanjšanju rabe fosilnih goriv spodbujajo vlaganja v sodobne sisteme na biomaso. FOTO: Ljubo Vukelič

Prelomni letnici

»V podjetje sva se aktivno vključila z ženo: sam skrbim za razvoj, strategijo, vodenje poslovanja, finančno upravljanje in stabilnost podjetja, žena izvaja plačilni promet in kontroling.« Montažo, dobavo in vzdrževanje sodobne kotlovske opreme na lesno biomaso v Sloveniji so začeli prvi, zato imajo danes že 5000 delujočih sodobnih sistemov ogrevanja na polena, pelete in sekance. Začetki so bili seveda zahtevni, trg ogrevalnih sistemov na lesno biomaso je bil namreč še v povojih pa tudi tehnologija se je šele razvijala.

12.000 ton peletov proizvedejo na leto.

»Leta 2012 smo inštalirali prve naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote, kar nam omogoča 100-odstotno samooskrbo z energijo. S proizvedeno toploto potem sušimo surovino za proizvodnjo peletov in tehnično sušenih sekancev. Leta 2024 smo ta sistem še nadgradili s sončnimi elektrarnami moči 1,8 MW, hranilniki električne energije s kapaciteto 7,5 MWh ter soproizvodnjo toplote in elektrike v skupni nazivni moči 1,4 MW. Nadgradnja sistema vključuje tudi transport sekancev in peletov z električnim tovornim vozilom skupne teže do 40 ton,« je razodeval uspešni podjetnik. Do 12.000 ton peletov in 400.000 nm³ (merska enota, ki se uporablja za nasutje lesnih sekancev) sekancev proizvedejo na letni ravni.

<p>Do 12.000 ton peletov in 400.000 nm<sup>3</sup> sekancev proizvedejo na letni ravni. FOTO: Osebni arhiv</p>

Do 12.000 ton peletov in 400.000 nm3 sekancev proizvedejo na letni ravni. FOTO: Osebni arhiv

Velike spremembe

Kaj vse nas še čaka, smo pobarali​ Suhodolnika. »V zadnjih letih se trg energentov sooča z velikimi spremembami; višje cene fosilnih goriv, geopolitične napetosti in okoljske zaveze Evropske unije vse bolj usmerjajo potrošnike in industrijo k obnovljivim virom energije. Med njimi je tudi lesna biomasa kot eden izmed najbolj stabilnih in trajnostnih domačih virov. Višje cene fosilnih goriv in električne energije generirajo povečano povpraševanje po sistemih na lesna goriva. Kljub temu lesna biomasa ostaja cenovno konkurenčna v primerjavi z drugimi energenti, predvsem zaradi lokalne dostopnosti in možnosti dolgoročnega načrtovanja zalog. Evropske smernice o zmanjšanju rabe fosilnih goriv pa še dodatno spodbujajo vlaganja v sodobne sisteme na biomaso,« je dejal.

V zadnjih letih se trg energentov sooča z velikimi spremembami.

Cena lesne biomase ostaja konkurenčna v primerjavi z drugimi energenti, predvsem zaradi lokalne dostopnosti in možnosti dolgoročnejšega načrtovanja zalog. FOTO: Osebni arhiv
Cena lesne biomase ostaja konkurenčna v primerjavi z drugimi energenti, predvsem zaradi lokalne dostopnosti in možnosti dolgoročnejšega načrtovanja zalog. FOTO: Osebni arhiv

»Kljub številnim prednostim se sektor lesne biomase sooča s številnimi izzivi. Glavni so v zagotavljanju dolgoročne stabilnosti cen in razpoložljivosti surovin po primerni ceni, izziv bo tudi v posodobitvi zastarelih ogrevalnih sistemov. Evropska unija in nacionalne vlade spodbujajo subvencije za zamenjavo starih peči z novimi in visoko učinkovitimi sistemi.«

Ker je slovenski les še kako kakovosten, imajo na območju veliko žag, zaradi česar lahko proizvajajo zadostne količine lesnih ostankov in žagovine za lesna goriva. 

Trajnostni krog

V Biomasi uporabljajo sistem soproizvodnje toplote in elektrike iz lesnega plina. Pri tem postopku lesne sekance uplinijo. Lesni plin vsebuje vodik in metan, ki poganjata motor z notranjim izgorevanjem, ta pa generator električne energije. Toplota nastane pri hlajenju motorja. Takšen sistem je 100-odstotno CO2 nevtralen. Električni tovornjak še dopolnjuje njihov trajnostni model: z njim vozijo surovino od dobaviteljev, sekance in pelete do kupcev ter tudi tako sklenejo želen trajnostni krog. Ker ga je prepričal s svojo korektnostjo in vztrajnostjo, predvsem pa z dosežki, Suhodolnikovo podjetje podpira tudi posameznika z vizijo in rezultati, Andreo Massija, priznanega smučarskega trenerja, ki se je izkazal z delom s Tino Maze in Andrejo Slokar.

Več iz teme

ogrevanjeSlovenijasekanciles
ZADNJE NOVICE
12:18
Bulvar  |  Glasba in film
NAZDRAVLJA PRIHODNOSTI

Legendarni Pero Lovšin ima nov album, prihaja tudi veliki koncert (VIDEO)

Napovedal je veliki koncert, ki bo 3. oktobra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.
Danica Lovenjak18. 9. 2025 | 12:18
12:05
Novice  |  Slovenija
ZA SMEH

V Brežicah napovedali streljanje županov in direktorjev občinskih uprav, oglasil se je Lahovnik

Poglejte objavo, ki je nasmejala uporabnike omrežja X.
18. 9. 2025 | 12:05
11:45
Kronika  |  Na tujem
KLJUB PREPOVEDI

Slovenca na Hrvaškem močno oglobili, razlog pa ...

Policija pa ga je izločila iz prometa in ga kaznovala s 1.320 evri ter trimesečno prepovedjo vožnje na Hrvaškem.
18. 9. 2025 | 11:45
11:37
Novice  |  Slovenija
UPRAVA ZA VARNO HRANO

Milijon odmerkov proti modrikastemu jeziku, država bo odštela pet milijonov

Kdo bo plačal cepljenje, za zdaj še ni znano.
18. 9. 2025 | 11:37
11:30
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Dobrota, ki nastane iz starega kruha – štruca za prste obliznit

Starega kruha nikoli več ne vrzite stran – iz njega nastane mehka, dišeča kruhova štruca, ki se poda k vsaki jedi na žlico.
Špela Ankele18. 9. 2025 | 11:30
11:15
Kronika  |  Na tujem
UMOR

Grozljivka pri sosedih: 22-letnik z bagrom ubil očima in ga zakopal

Zaradi duševne bolezni ni mogel razumeti pomena svojih dejanj niti jih nadzorovati.
18. 9. 2025 | 11:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki