Naša študentka pisala predsednikom strank za pomoč – in doživela šok

Čeprav se je volilna tekma uradno začela prejšnji teden, politiki nabirajo glasove in lovijo potencialne volivce že precej dlje časa. V kampanji, ko je na slovenski politični prostor vstopilo ogromno novih strank, bi človek pričakoval, da se bodo borili za glas slehernega volivca.

A ni čisto tako, je pokazal naš eksperiment. Čeprav v volilnih soočenjih radi nagovarjajo malega človeka in govorijo o tem, kako se bodo zavzemali za pravice in boljši jutri za najbolj ranljive skupine, pogosto ostane le pri besedah.

Skritega volivca, 'študentko Suzano', smo poslali v boj

Staknili smo glave in si rekli, da bomo v politično areno prenesli prakso, ki jo trgovci in zveze potrošnikov že dolgo poznajo: gre za t.i. "skritega kupca", ki preverja ustrezen odnos zaposlenih in kakovost blaga v trgovinah ter napiše poročilo za šefe.

Naš skriti kupec je v luči prihajajočih volitev postala "skrita volivka"; dali smo ji ime Suzana. Gre za imaginarno študentko, ki jo pestijo tipične težave mladih: rešiti si želi stanovanjski problem, skrbi jo za delovna mesta in ima v življenju večje ambicije kot pa je trenutno kelnarjenje na študentsko napotnico.

Njeno pismo smo naslovili na deset predsednikov strank, ki so imele v času pošiljanja (februar 2022) izmerjeno največjo javnomnenjsko podporo. Pismo smo naslovili na:

Janeza Janšo,

Roberta Goloba,

Tanjo Fajon,

Luko Mesca ,

, Mateja Tonina ,

, Zdravka Počivalška ,

, Alenko Bratušek ,

, Marjana Šarca,

Zmaga Jelinčiča Plemenitega in

in Ljuba Jasniča.

Ker je se letos za vstop v parlament poteguje kar 21 strank, list in gibanj, je povsem razumljivo, da se je naša študentka ob tako velikem številu političnih imen in programov izgubila. Na predsednike strank je naslovila prošnjo in zapisala, da jim daje možnost, da jo prepričajo, zakaj naj jim odda svoj glas.

Sporočilo naše študentke se je glasilo tako:

Sem Suzana in ne vem, koga bi na prihajajočih volitvah volila, zato vam pišem s prošnjo, da me prepričate.

Sem študentka, imam nekaj prihodkov iz popoldanskega študentskega dela, živim v študentskem domu, kar mi trenutno zadostuje, a treba je razmišljati za naprej. S fantom razmišljava o družini po koncu študija in nimava še strehe nad glavo, kar bova morala nekako rešiti. Pomembno mi je, da se odpirajo nova delovna mesta, ker ne bi do 40. leta rada kelnarila na študentsko napotnico, ampak bi rada dobro službo v stabilnem podjetju. Razmišljam celo o tem, da morda ustanovim svoje podjetje? Ker imam že starše v letih, mi je pomembna ustrezna politika za starejše, finančno vzdržni domovi in zdravstvo.

Na vas se zato obračam z iskreno prošnjo in vprašanjem. Zanima me, kakšen program mi lahko ponudite vi oz. vaša stranka?

Na njeno veliko presenečenje, je od zgoraj naštetih desetih prejemnikov odgovoril le en predsednik stranke, z dveh političnih strank pa so ji prepošiljali suhoparno piar sporočilo in celo povabilo s pristopno izjavo, da se jim pridruži.

Kdo je odgovoril?

Suzana je dobila dva suhoparna odgovora tajništev in le eno samcato osebno pismo. Poglejmo, kdo so bili pošiljatelji:

V imenu Mateja Tonina je tajništvo NSi odgovorilo, da je predlog programa še v razpravi in dodali povezavo do njihove spletne strani.

je tajništvo NSi odgovorilo, da je predlog programa še v razpravi in dodali povezavo do njihove spletne strani. V imenu predsednice SD Tanje Fajon je dobila odgovor tajništva SD. Zahvalili so se ji za sporočilo in zapisali, da imajo konkreten in obsežen program za razvojno desetletje, ki zaobjema vsa ključna področja družbenega razvoj. Dodali so povezavo na njihovo spletno stran in jo povabili, da se jim pridruži pri ustvarjanju sprememb v Sloveniji.

Edini, ki si je dejansko vzel čas in osebno odgovoril na pismo naše študentke, je bil predsednik LMŠ Marjan Šarec. Njegov odgovor spodaj objavljamo v celoti.

Študentka je pisala predsednikom strank in v pismu nanizala tipične izzive, s katerimi se soočajo mladi: stanovanja, služba, skrb za ostarele starše ... (fotografija je simbolična). FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto