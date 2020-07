Študenti, pozor: za prijavo imate le mesec dni časa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih ter razpis za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za prihajajoče študijsko leto. Skupno je razpisanih 11.569 mest, od tega 27 za študente z mednarodno zaščito.Izmed skupno 11.569 mest za subvencionirano bivanje jih je za sprejem razpisanih 4175, za podaljšanje bivanja pa 7340. Višina subvencije v prihajajočem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.Študenti morajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje oddati najkasneje do 17. avgusta na spletnem portalu eVŠ na tej povezavi