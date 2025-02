Študentje in policisti skupaj v akciji

Tudi letos so se študentje Medijskih komunikacij na mariborski univerzi skupaj s policisti podali v akcijo. S projektom Kreakcija so ustvarili izjemne posnetke o različnih temah, pomembnih za varnost državljanov. In znova se je potrdilo, da ko študentje in policisti združijo moči, nastane dober projekt.

Sicer pa so Kreakcijo (družbeno odgovorna in kreativna akcija), ki jo skupaj s Ferijem (Inštitutom za medijske komunikacije) pripravljajo na Policijski upravi (PU) Maribor v sodelovanju s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi, letos izvedli že petič. Študentje so pripravili komunikacijske projekte in naslovili eno izmed žgočih področij, povezanih z mladimi in varnostjo.

Avtorice prvouvrščenega projekta NePridiPrav​ Foto: PU Maribor

Pripravljali so jih sami, za mnoge pa je bilo sodelovanje v Kreakciji prva praktična preizkušnja na tem področju in so se je še posebno veselili. Letos so jih ocenjevali člani žirije Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah, Aljoša Bagola, kreativni direktor, predavatelj in knjižni avtor, ter prof. dr. Tina Tomažič z Inštituta za medijske komunikacije.

Med drugim so preverili vsebino osrednjega sporočila in besedil za družbena omrežja, geslo, vsebino projekta, scenarij filma, pripravljene videoposnetke in grafične elemente. Osredotočili so se na razumljivost, celovitost in usklajenost posameznih elementov, dodelanost ideje, osrednje sporočilo, kreativni pristop, opredeljeni problem, raziskavo področja, tehnično izvedbo in dodatni angažma študentov.

Skupaj nad izzive

Izdelki veliko povedo o predanosti in navdušenju študentov, zato bodo v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi najboljše tudi letos nagradili z udeležbo na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi, kjer bodo imeli mladi priložnost še bolje spoznati to področje, zmagovalne projekte pa bodo predvajali tudi na mestnih avtobusih Marproma.

Predstojnica Inštituta za medijske komunikacije Suzana Žilič Fišer je v nagovoru povedala, da je bilo za uspeh ključno tesno sodelovanje s PU Maribor: »Vesela sem, da se naši študentje z vso kreativnostjo vključujejo v različna področja družbenega delovanja.«

Soavtorica projekta in predstavnica za odnose z javnostmi na PU Maribor Anita Kovačič je dejala: »Za nami je peta Kreakcija in peta generacija študentov, ki vedno znova navdušujejo s projekti, s katerimi tako skupaj obravnavamo izzive, pomembne za varnost njihovih vrstnikov oziroma celotne družbe.« Nosilka predmeta Odnosi z javnostmi, v sklopu katerega so študentje pripravili novinarsko konferenco in projekt Kreakcija, dr. Tina Tomažič, je poudarila, da vedno znova išče možnosti, kako prakso čim bolj približati študentom: »Mislim, da je Kreakcija prav gotovo pika na i. Za študente je bil takšen projekt na eni strani izziv, na drugi pa je prinesel ogromno dragocenih in praktičnih izkušenj, kar je velika popotnica za njihovo nadaljnjo poklicno in karierno pot.«

Prof. dr. Tina Tomažič z Inštituta za medijske komunikacije vedno išče možnosti, kako praktično delo kar se da približati študentom. Foto: PU Maribor

In kako so se odrezali? Prvo mesto so osvojili Kai Ličina, Anja Nedeljkovič in Katarina Šuster s projektom NePridiPrav. Drugi je bil projekt, ki se dotika področja boja zoper korupcijo, Krvave sledi korupcije, avtorjev Une Savić in Matije Šiška. Tretje mesto sta si delila dva projekta: Zaščitimo dom pred vlomilci avtorjev Lucije Kalšek, Marka Sarića in Alena Jelenka ter Korak k pravočasni spremembi Sare Škerban in Nike Štrucl.