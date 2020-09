Študenti trkajo na vrata: kaj jih čaka v predavalnicah?

Vaje v manjših skupinah

Pozdrav brucem prek spleta

Univerza v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic, Delo

Medtem ko se je ob začetni negotovosti zdaj na osnovnih in srednjih šolah že uteklo kolesje ob številnih ukrepih zaradi koronavirusa, bodo zdaj v kislo jabolko ugriznili še študenti. Kaj jih čaka ob vrnitvi na fakultete?Kot so sporočili z Univerze v Ljubljani, bodo pri manjših študijskih skupinah ter ob dovolj velikih predavalnicah in upoštevanju preventivnih ukrepov fakultete študijski proces lahko izvajale na klasičen način. »Kjer to ne bo mogoče, bodo predavanja po hibridnem modelu. To pomeni, da bodo profesorji predavali po dogovorjenem urniku v predavalnicah, kjer bo lahko prisoten del študentov (ob upoštevanju varnostne razdalje in vseh drugih preventivnih priporočil), del študentov pa bo predavanja lahko spremljal na daljavo prek videopovezave,« je pojasnila predstavnica za odnose z javnostjoKer ima ljubljanska univerza 26 članic in ima vsaka svoje specifike, lahko način izvedbe študija prilagodijo svojim specifikam, vendar morajo ob tem upoštevati vse preventivne ukrepe. Vsi prisotni, torej študenti, profesorji in drugi zaposleni, bodo morali v vseh prostorih upoštevati varnostne ukrepe: maske, razdalja, higiena kašlja, kihanja …Medtem ko se fakultete družboslovnih ved lažje zatečejo k spletnemu izobraževanju, bo to težje na naravoslovnih fakultetah, kjer je toliko pomembnejši tudi praktični del, ki se izvaja v prostorih fakultet. Na ljubljanski univerzi so kljub temu zagotovili, da bodo vaje potekale, le v manjših skupinah in ob upoštevanju preventivnih ukrepov.Vendarle pa bo študijski program zaradi ukrepov še marsikje okrnjen. »Pozdrav brucem, ki ga sicer ob začetku študijskega leta organiziramo na Kongresnem trgu, bo letos potekal prek spleta, in sicer bosta s 1. oktobrom zaživeli posebna spletna stran in aplikacija. Na posebnih zavihkih, ki bodo tematsko razdeljeni, bodo na voljo ključne informacije o študiju in obštudijskih dejavnostih. Bodoče študentke in študente bodo na daljavo nagovorili župan MOL, rektor, dekanje in dekani ter predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Vsi nagovori bodo objavljeni na prvi študijski dan, torej 1. oktobra,« so sporočili z univerze.Novost so tudi klepetalnice, ki bodo vzpostavljene za vsako fakulteto posebej in prek katerih bodo na zastavljena vprašanja brucev odgovarjali njihovi starejši kolegi. Klepetalnice bodo odprte do konca oktobra, preostale vsebine pa bodo obiskovalcem na voljo celotno študijsko leto.Sprejemi brucev po posameznih fakultetah in akademijah so v organizaciji članic in bodo potekali različno, prilagoditve so tudi na področju obštudijskih dejavnosti, zlasti pri športnih dejavnostih. Izvajali bodo le tiste, pri katerih se lahko spoštujejo vsi preventivni ukrepi.