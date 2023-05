Si predstavljate, da svoj dom oziroma hišo, katere ocenjena tržna vrednost znaša 140.000 evrov, izgubite za pičlih 124 evrov dolga? Prav to se je pred 12 leti in pol oziroma natančneje 18. novembra 2010 zgodilo Zoranu Vaskrsiću. »To je bila takšna svinjarija, da večje ni moglo biti,« je danes neposreden Vaskrsić, ko se spominja tistih časov. »Mali ljudje vedno nastradamo, velike živine in sodniki pa nikoli za nič ne odgovarjajo,« je še oster sogovornik, ki želi to epizodo v svojem življenju čim prej pozabiti: »Preživeli smo. Seveda pa je treba živeti naprej.« K sreči se je, kot dodaja, zakonod...