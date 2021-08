Študentje, pozor, čas za pomembno odločitev samo en teden

Univerza v Ljubljani: 2.682 vpisnih mest (1.897 rednih in 785 izrednih mest)

Univerza v Mariboru: 2.172 vpisnih mest (1.603 rednih in 569 izrednih mest)

Univerza na Primorskem: 642 vpisnih mest (441 rednih in 201 izrednih mest)

Univerza v Novi Gorici: 217 vpisnih mest (182 za redni in 35 za izredni študij)

Univerza v Novem mestu: 210 vpisnih mest (116 za redni in 94 za izredni študij)

Nova univerza: 166 vpisnih mest (91 za redni in 75 za izredni študij)

javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi: 607 vpisnih mest (293 za redni in 314 za izredni študij)

Od danes pa do 27. avgusta 2021 je odprt drugi prijavni rok za oddajo prijave na še prosta vpisna mesta za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Univerzi v Novem mestu, Novi univerzi, javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih za Slovence in ostale državljane EU.Prijava za vpis poteka prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ Za drugi prijavni rok je razpisanih skupaj 6.696 vpisnih mest, in sicer 4.623 mest za redni študij in 2.073 mest za izredni.Seznam prostih vpisnih mest za drugi prijavni roki:V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, prijavijo tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta.Izbirni postopek drugega prijavnega roka bo potekal od 16. do 21. septembra 2021, sklepe o rezultatih pa bodo kandidati prejeli elektronsko prek portala eVŠ do 22. septembra 2021.Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure. Nanj se lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem in drugem prijavnem roku oziroma se niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ter kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.