Študenti pisali vladi: takšne so njihove zahteve

Študentje, združeni v iniciativo Študenti še obstajamo, rektorji javnih univerz in predstavniki visokošolskih sindikatov so na ministrstvo za izobraževanje in vlado naslovili javni poziv za reševanje generacije študentov, ki so jo prizadeli epidemija in ukrepi za njeno zajezitev. Med drugim zahtevajo premik odprtja fakultet iz oranžne v rdečo fazo.



Podpisniki poziva ugotavljajo, da je zaradi dolgotrajnega zaprtja fakultet v celoti izgubljeno študijsko leto 2020/2021 in polovica študijskega leta 2019/2020, kar v praksi pomeni dve generaciji študentov. Zato je treba narediti vse, da ne bodo enake usode doživele tudi prihodnje generacije. Želijo si na fakultete Kot namreč ugotavljajo, študij na daljavo ni primerljiv s študijem v živo, zmanjšani so komunikacija, prenos znanja ter kritičnost, samostojnost in izmenjava različnih mnenj. Neustrezno študijsko okolje in motnje vodijo v neosredotočenost in zmanjšanje pozornosti zaradi monotonosti študijskih obveznosti. Povečujejo se stres in psihične težave, zaradi izpada dohodka iz študentskega dela se povečuje tudi finančna stiska študentov, ugotavljajo.



Zato podpisniki poziva od vlade in ministrstva zahtevajo ustrezen dialog, posluh in sodelovanje. Zahtevajo premik odprtja fakultet iz oranžne v rdečo fazo ob upoštevanju hibridnega modela ter hkratno odpiranje čitalniških mest v knjižnicah. Zahtevajo izvajanje vseh praktičnih delov študijskih programov in izpitov na fakultetah, kjer je to mogoče, že v črni fazi.



Želijo si tudi ustrezno, ciljno usmerjeno finančno pomoč študentom, ki jo potrebujejo, podaljšanje pravice do subvencioniranega bivanja v študentskih domovih tudi tistim, ki so podaljšali status zaradi posledic epidemije covida-19, ter možnost izjemnega vpisa v naslednji letnik za tiste, ki zaradi kakršnihkoli posledic epidemije niso uspeli opraviti študijskih obveznosti.



Zahtevajo zamrznitev štipendij za tiste, ki zaradi kakršnih koli posledic epidemije niso uspeli opraviti študijskih obveznosti, ter natančen načrt in navodila za izvedbo študijskega leta 2021/2022 do 31. julija. Podpirajo jih tudi rektorji

Pod poziv so se med drugim podpisali predsedniki študentskih svetov in rektorji vseh treh javnih univerz, predstavniki več študentskih organizacij ter visokošolskega sindikata in šolskega sindikata Sviz.



Država se trenutno glede na epidemiološke razmere (povprečje okužb in hospitaliziranih) uvršča v oranžno fazo, veljajo pa ukrepi iz rdeče faze. Slednje za fakultete pomeni, da so dovoljeni izpiti in seminarji do deset ljudi, ne pa tudi predavanja.

