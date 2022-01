Študent medicine obšel čakalne vrste

Čakalne vrste v zdravstvu zadnja leta pestijo bolnike, ki se zaradi zasedenosti zdravnikov v javnem zdravstvu često odločajo za obisk zasebnika, zlasti v primeru urgentnih stanj. Pri tem pa se nemalokrat pojavi težava, katerega zdravnika izbrati.

Trije portali za tri nove storitve

Dostopno vsem

Če nam že ne svetujejo prijatelji in znanci, nam odločitev lahko olajša tudi brskanje po spletnih forumih, ki pa pogosto ne odražajo realne slike. S podobnim problemom se je soočal tudi študent 6. letnika medicine na mariborski medicinski fakulteti,, in zaradi obče stiske dobil idejo, ki jo je začel uresničevati na začetku epidemije.

Zdravstveni portal za iskanje zasebnih zdravnikov, zobozdravnikov in zdravnikov s koncesijo najzdravnik.si. je tako prvi slovenski zdravstveni portal, ki ponuja koristne informacije o zasebnih ordinacijah in medicinskih centrih po Sloveniji.

»Strnjeni in pregledni opisi ordinacij, ogledi lokacij, možnost neposrednega kontaktiranja ordinacij prek portala, ocenjevanje kakovosti zdravstvenih storitev in številne druge funkcije naredijo portal najzdravnik.si koristno orodje, ki je v pomoč številnim iskalcem zdravstvenih storitev. Poleg opisov ordinacij so dodane slike, ki izboljšajo uporabniško izkušnjo pri iskanju zdravstvenih storitev. Dodana vrednost portala je interaktiven zemljevid, na katerem lahko obiskovalci iščejo ponudnike zdravstvenih storitev v svoji neposredni bližini.«

Ustanovitelj portala si prizadeva, da bi Slovenci s hitrejšo izbiro kakovostnih zdravstvenih storitev prihranili svoj dragoceni čas in denar, »saj imajo možnost izbirati med preverjenimi in visoko ocenjenimi ponudniki zdravstvenih storitev,« podrobno razloži mladenič, ki želi s svojo inovacijo omogočiti zdravje vsem ljudem, saj se, kot poudari, oklepa gesla: »Zdravje ljudem!« Zato je portal cenovno dostopen, kot so dostopni izdelki v njegovi spletni trgovini z medicinskimi pripomočki in izdelki za zdrav način življenja, ki jo najdete na naslovu najzdravnik.com.

Na portalu najzdravnik.si lahko izberete zasebnega zdravnika, na povezavi najzdravnik.net podate oceno zdravstvenih storitev, najzdravnik.com pa je spletna trgovina z medicinskimi pripomočki.

»Poslanstvo spletne trgovine je ponuditi inovativne in visokokakovostne medicinske pripomočke po dostopnih cenah. Stopiti želim izven povprečja obstoječih medicinskih pripomočkov in Slovencem predstaviti nove tehnike in pristope k preprečevanju in zdravljenju bolezni ter zdravemu načinu življenja. Večji poudarek bom namenil izdelkom za zdravljenje kroničnih bolezni in lajšanju njihovih zapletov,« niza bodoči zdravnik, ki sledi napredkom v medicini in medicinski tehnologiji, kar je pomemben dejavnik pri izboljšanju kakovosti življenja bolnikov.