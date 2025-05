Studencu se obeta poletje presežkov (FOTO)

Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, ki je nedavno praznovalo 75-letnico delovanja, je tik pred začetkom 25. sezone kulturnega poletnega festivala. »Ob praznovanju se lahko z zadovoljstvom ozremo na prehojeno pot – od začetka kulturne dejavnosti na Studencu do današnjega dne,« pravi predsednik Alojz Stražar.

»Brez posebnega načrtovanja in velikih napovedi je pred 75 leti na Studencu, pod toplarjem, vzklila posebna roža. To ni bila navadna roža – bila je kultura. In ta roža še danes živi, raste in cveti. Kakšna milost, sreča ali preprosto navdih je takrat obšel moja brata, Staneta in Toneta, da sta poleg svojega delovanja v gasilskem društvu na Studencu okrog sebe zbrala skupino mladih fantov in deklet ter jih navdušila za gledališče.«

V Ljubljano jo dajmo!

Stražar se spominja, da sta v domači hiši zavladala nepopisno veselje in navdušenje po prvi uprizoritvi igre Josipa Ogrina V Ljubljano jo dajmo: »Nihče si ni predstavljal, da bo ta začetna iskrica zanetila ogenj, ki bo tlel desetletja. Nekaj let pozneje se je že zdelo, da bo začetna vnema zamrla, a je brat France znova zanetil plamen in nadaljeval pot. Zbral je novo generacijo mladih iz Škocjana in okoliških krajev, jih navdušil za oder in skupaj smo spet zaživeli kot igralci in organizatorji, saj je bilo v tistem času gostovanje z gledališkimi predstavami nekaj samoumevnega in zelo živega.«

Nihče si ni predstavljal, da bo ta začetna iskrica zanetila ogenj, ki bo tlel desetletja.

V gledališču pod kozolcem so leta 1949 uprizorili prvo igro V Ljubljano jo dajmo, dodaja Stražar: »Dogodek je med krajani požel izjemno navdušenje. Vendar bi bil vsakdo prerok, kdor bi si upal takrat napovedati, da bo v neposredni bližini kozolca zgrajeno drugo največje pokrito poletno gledališče v Sloveniji. Zgodilo pa se je ravno to. Na obronku občine in vasi je zraslo imenitno gledališče, tam je našla mesto ljubiteljska kultura, ki se je z leti postopno profesionalizirala.«

Letos ljudska igra

Letošnji program predstavlja poletje presežkov. Festivalsko sezono so 24. in 25. maja začeli s koncertoma Siddharte v akustični izvedbi. Imeli so veliki koncert ob 10-letnici radomeljskih muzikalov Naše pesmi, naše sanje. Ob tem bodo pripravili nepozaben glasbeno-gledališki spektakel z več kot 30 solisti in kar tremi glasbenimi zasedbami. Slavnostni koncert pod taktirko Simona Dvoršaka bo obudil izbrane skladbe iz preteklih produkcij in koprodukcij: Moje pesmi, moje sanje, Annie, Pepelka, Hello, Dolly!, Druščina in Mala nočna glasba.

Poletni večer za ljubezen je naslov koncerta skupine Flirrt, ki bo v Poletnem gledališču Studenec 6. junija, 11. junija prihaja komedija z glasbo Pegule z Iztokom Mlakarjem. Vlado Novak se bo 14. junija predstavil s Kraljem ulice, 20. junija pa sledi baletna suita Čarobno srce Slavka Avsenika ml.

1949. so uprizorili prvo igro.

Dan pozneje bo namenjen nastopu Pihalnega orkestra Kranj Mestne občine Kranj (POK), julija pa je že po tradiciji na vrsti domača gledališka predstava. Letos se je režiser in avtor priredbe Alojz Stražar odločil za ljudsko igro s petjem Gregorja Žerjava Črna žena. Skladatelj in glasbeni producent je tudi tokrat Slavko Avsenik ml. Po premieri 19. julija bodo Črno ženo ponovili še devetkrat, v glavnih vlogah bodo nastopili Jerica Steklasa, Gregor Ravnik, Katarina Zorec, Marjan Bunič, Pia Brodnik, Rajko Majdič in drugi.

Festival se bo nadaljeval 30. avgusta s koncertom Opojni vonj morja s Prifarskimi muzikanti z gosti, klapo Semikantá in voditeljico Laro Jankovič, blizu pa bo tudi večstranska umetnica Tanja Pečenko. Ob koncu 25. festivalske sezone se obetata še dva koncerta: 6. septembra bo nastopila Nina Pušlar, festival pa bodo sklenili 19. septembra v cerkvi sv. Lenarta na Krtini s koncertom zbora Carmen Manet.

Predsednik KD Miran Jarc Škocjan Alojz Stražar napoveduje uspešno in bogato festivalsko sezono. FOTO: Uroš Zagožen

Iztok Mlakar (levo) prihaja na studenški oder s predstavo Pegule. FOTO: Osebni arhiv

Kralja ulice bo odigral Vlado Novak. FOTO: Osebni arhiv

Prifarski muzikanti z gosti bodo nastopili 30. avgusta 2025. FOTO: Osebni arhiv