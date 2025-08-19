Strupena rastlina na Ljubljanskem barju! Če jo še kje opazite, o tem obvestite pristojne (FOTO)

Na Ljubljanskem barju se je razširila tujerodna in nevarna rastlina, ki bi lahko ogrozila tako ljudi kot živali. Iz Krajinskega parka Barje so opozorili na pojav navadnega kristavca (Datura stramonium), ki so ga opazili na območju Bevke.

Nevaren tujek med našimi travniki

Kristavec izvira iz Srednje Amerike. K nam je prišel kot okrasna rastlina, zdaj pa se razrašča kot njivski plevel, marsikje po svetu pa ga že obravnavajo kot invazivno vrsto. Raste med 40 in 100 centimetrov visoko, prepoznamo pa ga po temno zelenih, ovalnih do jajčastih listih, belem trobentastem cvetu in trnastih plodovih. Rastlina oddaja tudi značilen neprijeten vonj.

Raste med 40 in 100 centimetrov visoko, prepoznamo pa ga po temno zelenih, ovalnih do jajčastih listih, belem trobentastem cvetu in trnastih plodovih. Rastlina oddaja tudi značilen neprijeten vonj. FOTO: Krajinski park Barje

Zakaj je tako nevarna?

Vsebuje strupena alkaloida – atropin in skopolamin. Ta sta nevarna za ljudi in živali, saj lahko ob zaužitju ali celo stiku s kožo povzročita hude težave. Še posebej nevarno je, če se po stiku z rastlino dotaknemo oči ali ust.

»Rastlina je lahko smrtonosna. Vsekakor se je ne smemo dotikati brez zaščite,« opozarjajo v krajinskem parku.

Kaj storiti, če jo opazite?

Strokovnjaki svetujejo, da rastlino odstranimo:

• ročno jo populimo ali pokosimo, preden zacveti ali semeni,

• pri tem nosimo zaščitna oblačila in rokavice,

• nikakor je ne smemo kuriti, saj je dim lahko nevaren.

Za preprečevanje razraščanja je učinkovito tudi kolobarjenje – goste in strnjene posevke kristavcu namreč vzamejo prostor za rast.

Poziv obiskovalcem

Iz Krajinskega parka Barje prosijo vse, ki bi rastlino opazili, naj jih o tem obvestijo. Če niste prepričani, kako se lotiti odstranjevanja, raje pokličite strokovnjake.

Navadni kristavec je sicer lep na pogled s svojimi belimi cvetovi, a skriva smrtonosno nevarnost – zato previdno!