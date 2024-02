Štrukljev so se najedle za celo leto

»Tekmovala sem prvič. Jelka Krivec me je povabila in rekla, da je že čas, da se včlanim in pridružim. Na ocenjevanje sem prinesla ajdove štruklje z orehi. To ni navaden štrukelj. V nadev sem dodala orehe, beljake, cimet in rum,« je upravičeno ponosno povedala Vesna Berk z Vrhpeči pri Mirni Peči.

Vesna je bila ena od štirih, ki so na osmem državnem ocenjevanju in razstavi štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa zbrale maksimalno številno točk. Poleg nje so bile najbolje ocenjene Andreja Jaklič iz Grosupljega, Lilijana Senegačnik s Škofljice in Tanja Podržaj s Sel pri Dolenjskih Toplicah. Tanja, Lilijana in Vesna so tekmovale prvič, Andreja že večkrat.

Tekmovanje je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in s podporo Občine Mirna Peč spet zgledno pripravilo domače društvo podeželskih žena. »Izjemno vesela sem, ker so se za pripravo štrukljev in tekmovanje odločili tudi v OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč in Društvu podeželske mladine Mirna Peč ter KD Četrtkova brenčanja,« je bila vesela Jelka Krivec, ki predseduje domačemu društvu kmečkih žena. Kot je to zdaj že v navadi, so svoje štruklje prinesli tudi pevci Rožmarina in ljudske pevke Čebelice.

S fižolom in vegansko klobaso

Kar 82 štrukljev so gospodinje in gospodinjci prinesli pod drobnogled pozorne komisije. »Vesela sem, ker je bilo toliko vzorcev. Štrukljev smo se v komisiji najedle za skoraj celo leto. A se je splačalo, veliko inovativnosti smo videle in okusile,« je vzorce pohvalila Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije. Dve komisiji, v prvi so bili Irena Ule, Blaž Košak, Nežika Režek, v drugi pa Betka Vrščaj, Janez Turk in Anica Pajer, sta imeli precej dela. »Štruklji so bili res inovativni, še posebno nadevi,« je v imenu komisije svoje misli strnila Nežika Režek in posebej omenila nekaj nadevov: fižolovega s prekajeno slanino, čokoladnega, pa s suhimi marelicami in celo z vegansko klobaso. »Pri obliki je bilo nekaj bolj debelih, ki so bolj spominjali na potico kot na štruklje. V pravilih je tudi jasno napisano, da ne biti štrukelj manjši kot 25 centimetrov,« smo izvedeli, na koncu pa je 42 štrukljev je prejelo zlato priznanje, 38 srebrno, dva pa sta bila vredna brona. Pripravili so jih iz pšenične, ajdove, pirine, brezglutenske in polnozrnate moke.

Spočito mora biti

»Prvič sem tekmovala, sicer pa štruklje poznam že iz otroštva. Delali smo jih ob petkih, bili so postna hrana, po navadi so bili ob fižolovi juhi. So moja najljubša hrana. Po navadi smo jih delali s skuto ali pa ajdove z orehi. Le stara mama je delala slane štruklje z umešanimi jajci, popražila jih je na masti,« je povedala Liljana Senegačnik, ki je zbrala vseh 30 točk. Na razstavi v Mirni Peči je navdušila s štruklji iz paljenega testa in makovim nadevom. Zlato priznanje je dobil tudi njen mož Jože.

»Večkrat sem že osvojila zlato priznanje, letos pa prvič vse možne točke,« pa je bila svojega dosežka vesela Andreja Jaklič iz Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje. »Rada delam štruklje, navdušila me je pokojna tašča. Pri pripravi je pomembno, da imaš dobro testo, da je spočito, da se potem lepo natanko razvleče. Pomemben je tudi nadev: da je skuta kakovostna. Dodala sem še sneg iz beljakov, jajček in smetano,« je razkrila Andreja.