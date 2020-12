Štrukelj odgovarja anticepilcem: Nismo plačanci nobene farmacevtske družbe

Evropska agencija za zdravila (Ema) ravno danes odloča o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v EU. Cepivo, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech, tako kot cepivo Moderne, temelji ravno na tej novi tehnologiji. Nova različica novega koronavirusa, ki so ga nedavno identificirali na jugu Anglije, ne bo bistveno vplivala na učinkovitost obstoječih cepiv proti covidu-19, je na današnji novinarski konferenci pojasnil Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo. Po do zdaj znanih podatkih se novi sev hitreje širi, ne povzroča pa težjega poteka bolezni ali večje smrtnosti. »Ta mutacija sicer nekoliko spremeni površino, a minimalno, cepiva bodo učinkovita,« je zatrdil.



V Sloveniji je proticepilna kampanja precej razširjena. Tistim, ki menijo, da tudi to cepivo ni varno in kako je mogoče, da je nastalo tako hitro, Štrukelj odgovarja: »Če mi dovolite primerjavo z mobilno tehnologijo – poglejte, koliko časa so razvijali prvi mobilni telefon. Zdaj se pa praktično na pol leta vse zadeve spreminjajo, imamo izjemno hiter razvoj. Tudi tukaj ne gre za novo tehnologijo, namreč RNA in DNA cepiva so že uporabljena v veterinarski praksi, so pa jih pa družbe na ta način že razvijale za zika in ebola virus pa se je zadeva ustavila. Verjetno iz ekonomskih razlogov in zato, ker je šlo za lokalno epidemijo. Tehnologija nam omogoča hitre spremembe,« je dejal. Štrukelj: Gre za tekmovanje Štrukelj je poudaril tudi, da nezaupanje t. i. anticepilcev popolnoma razume. »Človeštvo je relativno konservativno. Recimo Amerika ima zelo razvito hitro percepcijo sprejemanja novosti. Tam so gensko modificirani organizmi pogosti. Pri nas je tega seveda bistveno manj. Ko bo potreba, bo do tega pač prišlo. In popolnoma razumem dvome in vprašanja. Ampak ti morajo temeljiti na znanstveni osnovi in ne na teoriji zarote. Ta trenutek je 82 družb v kliničnih študijah. Verjemite, da je to tekmovanje. In verjemite, da bi bila neka družba relativno zadovoljna, če bi šlo s cepivom druge družbe kaj narobe. Ne narobe v smislu varnosti, ampak da ne bi uspeli,« je še dodal Štrukelj.



Vsem tistim, ki dvomijo, da je v cepivu to, kar je, strokovnjak sporoča, da bo danes, ko bo Ema predvidoma odobrila cepivo, objavljen seznam vseh učinkovin, ki jih vsebuje. »Če bi bilo notri karkoli drugega, bi konkurenčna družba to izkoristila,« je še poudaril. V kolikor ste v dvomih, vprašajte Šturkelj poziva, da naj se vsa vprašanja in dovome, ki se pojavijo pri posamezniku, obelodani. Kot je še dejal, so strokovnjaki zato, da odgovarjajo. »Skupaj s kolegi, s katerimi se ukvarjamo s covid-19, smo porabili ogromno časa in ogromno ur, in vse to pro bono. Brez enega samega evra. In nismo plačanci nobene farmacevstke družbe. Sem vesel, da lahko to javno povem,« je še zagotovil strokovnjak.